Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне.
По данным ведомства, у пострадавших диагностирована легкая черепно-мозговая травма. При этом лишь 39 военнослужащих после травмы вернулись на службу, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале января США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани. В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
О травмах американских военнослужащих в Пентагоне узнали только 16 января.
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Последнее: При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне. По данным ведомства, у пострадавших диагностирована легкая черепно-мозговая травма. При этом лишь 39 военнослужащих после травмы вернулись на службу, передает РИА «Новости». Напомним, в начале января США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской […]
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