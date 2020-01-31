Трамп пообещал закончить с Китаем и заняться Европой

После заключения полноценного торгового соглашения с Китаем Соединенные Штаты начнут активнее вести торговые переговоры с Европой, сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе выступлениям перед своими сторонниками в штате Айова.
«Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе», – цитирует Трампа ТАСС.
«У нас никогда не было лучших отношений с Китаем, чем сейчас. Это красивая история», – добавил глава Белого дома.
Обращаясь к фермерам штата, он заметил, что после достигнутых им соглашений в торговой сфере с разными странами, они «будут зарабатывать очень много денег». При этом, как утверждает глава вашингтонской администрации, если его не переизберут в ноябре этого года, все их «фермы разорятся».
Напомним, 15 января в Вашингтоне состоялось подписание первой части торговой сделки США и Китаем.
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Последнее: После заключения полноценного торгового соглашения с Китаем Соединенные Штаты начнут активнее вести торговые переговоры с Европой, сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе выступлениям перед своими сторонниками в штате Айова. «Европа следующая. Я хочу закончить с Китаем до того, как мы приступим к Европе», – цитирует Трампа ТАСС. «У нас никогда не было лучших отношений […]
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