Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с первым зарубежным визитом

Первый зарубежный визит Михаила Мишустина на посту главы правительства. Премьер-министр прибыл накануне в Казахстан.
В Алма-Ате он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет несколько двусторонних встреч с премьерами стран-участниц Евразийского экономического союза.
Михаил Мишустин стал главой кабинета министров две недели назад, передает телеканал "Россия 24".
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Первый зарубежный визит Михаила Мишустина на посту главы правительства. Премьер-министр прибыл накануне в Казахстан. В Алма-Ате он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет несколько двусторонних встреч с премьерами стран-участниц Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин стал главой кабинета министров две недели назад, передает телеканал "Россия 24". Источник: Вести
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые рассказали, как продлить жизнь почти на 10 лет / 9 января
- Российские военные опровергли удары ВКС по гражданским целям в Идлибе / 16 января
- Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского – адвокат / 20 декабря
- Гаджеты: Компьютер Mac Pro получил простую и удобную конструкцию (9 фото + видео) / 19 декабря
- Китай возмутила карикатура на коронавирус в датской газете / 28 января
- Росстат: Число прибыльных российских предприятий увеличилось / 28 ноября
- Обновленный Volkswagen Tiguan обнаружили без камуфляжа / 15 января
- Генерал рассказал о проверке двигателя разбившегося Су-57 / 24 декабря