Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с первым зарубежным визитом

Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с первым зарубежным визитом

31.01.2020, 6:30, Новости дня

Первый зарубежный визит Михаила Мишустина на посту главы правительства. Премьер-министр прибыл накануне в Казахстан.

В Алма-Ате он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет несколько двусторонних встреч с премьерами стран-участниц Евразийского экономического союза.

Михаил Мишустин стал главой кабинета министров две недели назад, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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Последнее: Первый зарубежный визит Михаила Мишустина на посту главы правительства. Премьер-министр прибыл накануне в Казахстан. В Алма-Ате он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет несколько двусторонних встреч с премьерами стран-участниц Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин стал главой кабинета министров две недели назад, передает телеканал "Россия 24". Источник: Вести

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