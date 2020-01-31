Михаил Мишустин прибыл в Казахстан с первым зарубежным визитом

Первый зарубежный визит Михаила Мишустина на посту главы правительства. Премьер-министр прибыл накануне в Казахстан.

В Алма-Ате он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет несколько двусторонних встреч с премьерами стран-участниц Евразийского экономического союза.

Михаил Мишустин стал главой кабинета министров две недели назад, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести

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Последнее: Первый зарубежный визит Михаила Мишустина на посту главы правительства. Премьер-министр прибыл накануне в Казахстан. В Алма-Ате он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет несколько двусторонних встреч с премьерами стран-участниц Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин стал главой кабинета министров две недели назад, передает телеканал "Россия 24". Источник: Вести