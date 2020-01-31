Чайный бизнес: Lipton и Brooke Bond уплывают от прежнего владельца

Чайный бизнес ждут перестановки. Как сообщает Wall Street Journal, известные бренды Lipton и Brooke Bond могут сменить владельца.

Нынешний владелец, компания Unilever, после нескольких лет вялого роста решила пересмотреть активы с прицелом на изменившиеся потребительские предпочтения.

Годовые продажи чайного подразделения глобальной корпорации составляют порядка трех миллиардов евро. Однако этого нидерландскому гиганту мало.

Издание отмечает, что недавно он занялся расширением премиального сегмента, купив несколько новых активов, но ситуацию это особо не исправило. В Unilever полагают, что проблема в слишком большой доле черного чая в бизнесе, вот и решили сбросить балласт.

Источник: Вести

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