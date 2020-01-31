Команды Формулы 1 дали послушать звуки двигателей своих новых болидов

Команды Формулы 1 дали послушать звуки двигателей своих новых болидов

31.01.2020, 6:30, Разное

В Мельбурне 15 марта 2020 года начнется новый сезон Формулы 1. Команды продолжают свою подготовительную работу к нему и уже прослушали звуки двигателей своих новых болидов.
Mercedes первой опубликовала ролик звучания двигателя скоростного гоночного автомобиля W11. Он состоялся вечером 28 января. McLaren на своем Youtube-канале продемонстрировала показ видеосюжета, где собравшиеся слушали уже агрегат болида MCL55 компании Renault.

29 января тоже в вечернее время был опубликован видеоотчет Ferrari— двигатель на новой машине был запущен в Маранелло. Официальное представление новинки предполагается 11 февраля. Сообщается, что прямая трансляция начнётся в 20:30 по московскому времени на сайте команды.



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