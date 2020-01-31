Команды Формулы 1 дали послушать звуки двигателей своих новых болидов

В Мельбурне 15 марта 2020 года начнется новый сезон Формулы 1. Команды продолжают свою подготовительную работу к нему и уже прослушали звуки двигателей своих новых болидов.
Mercedes первой опубликовала ролик звучания двигателя скоростного гоночного автомобиля W11. Он состоялся вечером 28 января. McLaren на своем Youtube-канале продемонстрировала показ видеосюжета, где собравшиеся слушали уже агрегат болида MCL55 компании Renault.
29 января тоже в вечернее время был опубликован видеоотчет Ferrari— двигатель на новой машине был запущен в Маранелло. Официальное представление новинки предполагается 11 февраля. Сообщается, что прямая трансляция начнётся в 20:30 по московскому времени на сайте команды.
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Последнее: Первый зарубежный визит Михаила Мишустина на посту главы правительства. Премьер-министр прибыл накануне в Казахстан. В Алма-Ате он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и проведет несколько двусторонних встреч с премьерами стран-участниц Евразийского экономического союза. Михаил Мишустин стал главой кабинета министров две недели назад, передает телеканал "Россия 24". Источник: Вести
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