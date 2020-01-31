«Нью-Джерси» проиграл «Нэшвиллу», У Гусева гол, передача и реализованный буллит

"Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на домашнем льду в серии буллитов проиграл команде "Нэшвилл Предаторз" – 5:6 Б.
Основное время встречи завершилось вничью – 5:5. У хозяев льда дубль оформил Павел Заха и по разу отличились Никита Гусев, Йеспер Братт и Джон Хейден, а у гостей две шайбы забросил Филип Форсберг и по одной – Маттиас Экхольм, Ник Бонино и Мэтт Дюшейн.
Овертайм также победителя не выявил, в серии буллитов точнее оказались "хищники", победный бросок на свой счет записал Мэтт Дюшейн.
Российский нападающий Никита Гусев, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу, реализовал буллит и был признан третьей звездой встречи. Теперь на счету 27-летнего уроженца Москвы 31 (9+22) очко в 47 играх сезона.
"Нэшвилл" одержал третью победу в последних пяти играх и с 55 очками занимает девятое место в Западной конференции, а "Нью-Джерси" расположился на 15-й строчке на Востоке, имея в активе 44 очка.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Предаторз" в воскресенье, 2 февраля, примут "Вегас Голден Найтс", а "Дэвилз" в тот же день дома сыграют с "Даллас Старз".
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