Мнение: Рекомендации

Российский Минздрав выпустил временные рекомендации по лечению китайской болезни. Правда, все три рекомендованных препарата выглядят крайне небезопасными:

"Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма."

Фактически это рекомендации для лечения тех, у кого однозначно определено наличие именно китайского вируса. Эффективность такого лечения под вполне очевидным вопросом, но другого все равно нет. В качестве профилактики или в случае подозрения на болезнь никаких рекомендаций нет, а значит — единственным действенным способом борьбы с вирусом в России являются карантинные мероприятия. Они, кстати, пока вполне действуют — официально ни одного случая в России до сих пор не зарегистрировано, при этом сообщение с Китаем предельно ужесточается — закрыта граница, оставлен только один поезд "Москва-Пекин", прекращен прием китайских туристов.

Кстати, китайские туристы на самом деле для российской экономики и без вируса особой пользы не приносят, так как чисто по-китайски вся инфраструктура приема находится под полным контролем самих китайцев, а потому и деньги туристов почти не попадают в Россию, оставаясь в значительной мере в китайской экономике.

ПС. Кстати, появился сегодняшний репортаж из Ухань. Возможно, что ситуация постепенно приходит в норму:

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Российский Минздрав выпустил временные рекомендации по лечению китайской болезни. Правда, все три рекомендованных препарата выглядят крайне небезопасными: "Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма." Фактически это рекомендации для лечения тех, […]