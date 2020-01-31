Мнение: Рекомендации

Мнение: Рекомендации

31.01.2020, 6:18, Разное

Российский Минздрав выпустил временные рекомендации по лечению китайской болезни. Правда, все три рекомендованных препарата выглядят крайне небезопасными:

"Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма."

Фактически это рекомендации для лечения тех, у кого однозначно определено наличие именно китайского вируса. Эффективность такого лечения под вполне очевидным вопросом, но другого все равно нет. В качестве профилактики или в случае подозрения на болезнь никаких рекомендаций нет, а значит — единственным действенным способом борьбы с вирусом в России являются карантинные мероприятия. Они, кстати, пока вполне действуют — официально ни одного случая в России до сих пор не зарегистрировано, при этом сообщение с Китаем предельно ужесточается — закрыта граница, оставлен только один поезд "Москва-Пекин", прекращен прием китайских туристов.

Кстати, китайские туристы на самом деле для российской экономики и без вируса особой пользы не приносят, так как чисто по-китайски вся инфраструктура приема находится под полным контролем самих китайцев, а потому и деньги туристов почти не попадают в Россию, оставаясь в значительной мере в китайской экономике.

ПС. Кстати, появился сегодняшний репортаж из Ухань. Возможно, что ситуация постепенно приходит в норму:

Источник: Эль Мюрид



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский Минздрав выпустил временные рекомендации по лечению китайской болезни. Правда, все три рекомендованных препарата выглядят крайне небезопасными: "Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма." Фактически это рекомендации для лечения тех, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика