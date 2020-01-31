Мнение: Рекомендации

Российский Минздрав выпустил временные рекомендации по лечению китайской болезни. Правда, все три рекомендованных препарата выглядят крайне небезопасными:
"Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма."
Фактически это рекомендации для лечения тех, у кого однозначно определено наличие именно китайского вируса. Эффективность такого лечения под вполне очевидным вопросом, но другого все равно нет. В качестве профилактики или в случае подозрения на болезнь никаких рекомендаций нет, а значит — единственным действенным способом борьбы с вирусом в России являются карантинные мероприятия. Они, кстати, пока вполне действуют — официально ни одного случая в России до сих пор не зарегистрировано, при этом сообщение с Китаем предельно ужесточается — закрыта граница, оставлен только один поезд "Москва-Пекин", прекращен прием китайских туристов.
Кстати, китайские туристы на самом деле для российской экономики и без вируса особой пользы не приносят, так как чисто по-китайски вся инфраструктура приема находится под полным контролем самих китайцев, а потому и деньги туристов почти не попадают в Россию, оставаясь в значительной мере в китайской экономике.
ПС. Кстати, появился сегодняшний репортаж из Ухань. Возможно, что ситуация постепенно приходит в норму:
Источник: Эль Мюрид
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский Минздрав выпустил временные рекомендации по лечению китайской болезни. Правда, все три рекомендованных препарата выглядят крайне небезопасными: "Каждый из них имеет массу побочных эффектов, в ряде случаев жизнеугрожающих, все они могут применяться только под контролем лечащего врача. Они совершенно точно не подходят для профилактики и тем более самостоятельного приёма." Фактически это рекомендации для лечения тех, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Как делают линзы / 29 ноября
- Медики назвали продукты, вызывающие образование камней в почках / 7 декабря
- Компания Xiaomi представила недорогую дрель-шуруповёрт с USB-зарядкой / 24 ноября
- Меган Маркл дали пожизненный срок / 29 ноября
- Мнение: Новогодняя ярмарка тщеславия / 23 декабря
- Мнение: Письмо: «Пил, бил, изменял» / 18 декабря
- Наука: Короткая бодрая прогулка может заменить чашку кофе / 22 января
- Военный эксперт Владимир Козин раскрыл план США по созданию новой ядерной триады / 7 декабря