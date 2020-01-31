Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков, об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии.
Массовый приезд боевиков, а также прибытие большого количества военного снаряжения, повышает напряженность в стране, а также сводит практически к нулю надежду на скорое завершение боевых действий в стране.
Ситуацию в Ливии обсудили на очередном заседании Совбеза ООН. Постпред РФ при организации Василий Небензя подчеркнул, что наша страна поддерживает контакты со всеми сторонами ливийского конфликта и призывает их к отказу от силовых методов.
Кроме того, Небензя выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях оружейного эмбарго.
"Выражаем обеспокоенность сообщениями о нарушении оружейного эмбарго и подчеркиваем необходимость прекратить подпитку конфликта конкурирующими внешними игроками. Незаконное распространение оружия в Ливии дестабилизирует обстановку в сфере безопасности как в самой стране, так и в Сахаро-Сахельском регионе", — сообщил он.
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Последнее: Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков, об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии. Массовый приезд боевиков, а также прибытие большого количества военного снаряжения, повышает напряженность в стране, а также сводит практически к нулю надежду на скорое завершение боевых действий в стране. Ситуацию в Ливии обсудили на очередном заседании Совбеза ООН. Постпред РФ […]
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