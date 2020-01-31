Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков

Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков

31.01.2020, 6:06, Новости дня

Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков, об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии.

Массовый приезд боевиков, а также прибытие большого количества военного снаряжения, повышает напряженность в стране, а также сводит практически к нулю надежду на скорое завершение боевых действий в стране.

Ситуацию в Ливии обсудили на очередном заседании Совбеза ООН. Постпред РФ при организации Василий Небензя подчеркнул, что наша страна поддерживает контакты со всеми сторонами ливийского конфликта и призывает их к отказу от силовых методов.

Кроме того, Небензя выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях оружейного эмбарго.

"Выражаем обеспокоенность сообщениями о нарушении оружейного эмбарго и подчеркиваем необходимость прекратить подпитку конфликта конкурирующими внешними игроками. Незаконное распространение оружия в Ливии дестабилизирует обстановку в сфере безопасности как в самой стране, так и в Сахаро-Сахельском регионе", — сообщил он.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков, об этом сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии. Массовый приезд боевиков, а также прибытие большого количества военного снаряжения, повышает напряженность в стране, а также сводит практически к нулю надежду на скорое завершение боевых действий в стране. Ситуацию в Ливии обсудили на очередном заседании Совбеза ООН. Постпред РФ […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика