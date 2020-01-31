Успешный отчет по выручке и прибыли повысил капитализацию Amazon

Успешный отчет по выручке и прибыли повысил капитализацию Amazon

31.01.2020, 6:06, Новости дня

"Сокровище Амазонки" обнаружили на своих счетах инвесторы американской компании Amazon.

Своим отчетом за четвертый квартал прошлого года технологический гигант просто отправил в нокдаун всех аналитиков и прогнозистов, которые даже не близко не смогли предсказать такие результаты. Выше любых ожиданий оказались как и суммарная выручка, так и показатели одного из наиболее перспективных направлений бизнеса, а именно облачного сервиса, передает телеканал "Россия 24".

Отдельного внимания заслуживает чистая прибыль Amazon, которая составила почти 3,3 миллиарда и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на восемь процентов. Таким образом, компании удалось сломить нисходящую тенденцию двух предыдущих кварталов и заткнуть за пояс экспертов, которые предсказывали всего 2 миллиарда. При этом таких показателей гиганту удалось достичь на фоне огромных инвестиций, в первую очередь в собственную службу доставки.

Инвесторы не смогли оставить без внимания такую денежную посылку и на постмаркете акции Amazon выросли почти на 10%, при этом в моменте рост капитализации превышал 13 процентов, что подтолкнуло и так недешевую компанию за отметку в один триллион долларов.

Это самый большой суточный рост ценных бумаг компании с октября 2017 года.

Источник: Вести



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