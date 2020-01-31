«Всем правят деньги»: режиссер Оливер Стоун обвинил США в отсутствии демократии

"Силой зла" назвал США американский режиссер Оливер Стоун, беседуя с журналистом RT.

"Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для простых людей!"

По мнению режиссера, Америке "может все вернуться бумерангом".

Говоря о коррупции, Стоун предположил, что в его стране ее масштабы превосходят эти же показатели в других государствах.

"На самом деле всем правят деньги", — резюмировал Стоун, рассуждая об американской демократии.

Оливер Стоун не первый раз выражается достаточно критично по поводу политики Соединенных Штатов внутри страны и на мировой арене.

В одном из своих фильмов про Украину американский режиссер решил найти доказательства вмешательства РФ в выборы в США. Руку Москвы не увидел, а вот украинское влияние на американские выборы было. Через фонд Сороса в Киев закачивали миллионы долларов. За Хилари Клинтон и против Дональда Трампа появлялись заказные материалы в СМИ. Факты доказаны и осужденные есть.

Кроме того, Стоуна волнуют отношения РФ и Украины. Он надеется, что когда-то снова наступит время, и два братских народа будут жить в дружбе.

"Нельзя просто сказать, что это — два народа и одна культура. Ведь многие украинцы не хотят иметь ничего общего с Россией. И это жители запада и центральной части страны. Но нужно каким-то образом учитывать мнение и тех, кто хочет быть вместе с Россией в культурном, языковом и экономическом плане".

Источник: Вести

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