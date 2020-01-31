Сиара беременна в третий раз

В отличие от прошлой беременности, Сиара и Рассел Уилсон решили не скрывать радостную новость от поклонников и журналистов. Несколько минут назад в аккаунте супруга певицы появилось его селфи, однако подписчиков заинтересовал не он сам, а то, что они увидели на заднем плане. Там на прибрежных скалах в профиль позирует его жена, 34-летняя певица Сиара, и благодаря ракурсу отчетливо виден ее округлившийся живот.

Номер 3. @ciara,

— коротко подписал снимок Рассел, не оставляя сомнений: пара снова ждет малыша. Причем для Рассела этот ребенок станет лишь вторым, тогда как для Сиары это третья беременность. Почти одновремено с мужем солнечное фото опубликовала у себя на странице в Instagram и сама Сиара. Ракурс был выбран тот же и заснят максимально издалека.

Судя по геолокации, прикрепленной к посту, влюбленные с детьми сейчас отдыхают на островах Теркс и Кайкос. Это британская заморская территория, расположенная в Атлантическом океане неподалеку от Багамских островов.

Под обеими фотографиями уже десятки тысяч лайков и сотни комментариях — все, конечно же, поздравляют семейство со скорым пополнением. А ребенок родится и правда очень скоро, некоторые даже предположили, что Сиара находится на 7-8 месяце беременности. Кстати, последний публичный выход она совершила еще в ноябре прошлого года: артистка появилась на церемонии вручения премии телеканала ABC The American Music Awards. Сиара вышла на красную дорожку в синем костюме свободного кроя с пиджаком на голое тело, однако никто тогда не заподозрил у нее интересное положение.

Сиара на премии The American Music Awards (ноябрь 2019)

Отношения будущих родителей с самого начала развивались стремительно. Напомним, Сиара и Рассел Уилсон познакомились в 2015 году, а уже весной 2016 года влюбленные обручились на Сейшелах. Тогда же стало известно, что по религиозным соображениям будущие супруги приняли решение воздерживаться от интимной близости до свадьбы. Пышную свадьбу же они сыграли чуть позже: торжество состоялось в июле того же года в английском замке Пекфортон, построенном в XIX веке в норманском стиле. А ведь еще за два года до бракосочетания с Расселом певица готовилась к свадьбе с рэпером Future, с которым Сиара познакомилась в 2013 году и от которого ждала ребенка. Однако сразу после рождения малыша их пара распалась из-за измены артиста.

Уже в октябре 2016-го, спустя три месяца после свадебной вечеринки некоторые СМИ начали подозревать, что Сиара беременна. Поклонники, намекающие на ее интересное положение из-за «маскирующих» живот нарядов, не ошиблись: в апреле у Сиары и Рассела Уилсона родилась дочь Сиенна Принцесс, которой 28 апреля этого года исполнится уже три года.

Сиара и Рассел Уилсон

В интервью, которое вышло в февральском номере Vogue в прошлом году, певица призналась, что ей нравится быть мамой:

Материнство сделало меня еще более уверенной, вдохновленной и бесстрашной.

Так же положительно она отзывалась об этом сразу после рождения старшего сына:

Мне нравится моя новая роль. Материнство отодвигает все на второй план, а ребенка — на первый. Все случилось в нужное время. Я чувствую, что сын мне был нужен. Благодаря нему я развиваюсь и смотрю теперь на вещи иначе. Многое перестало меня волновать.

— сказала она во время церемонии вручения премии The American Music Awards в 2015 году:

Сиара и Рассел Уилсон с детьми — сыном Фьюче Захир Вилберном и дочерью Сиенной Принцесс

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Последнее: В отличие от прошлой беременности, Сиара и Рассел Уилсон решили не скрывать радостную новость от поклонников и журналистов. Несколько минут назад в аккаунте супруга певицы появилось его селфи, однако подписчиков заинтересовал не он сам, а то, что они увидели на заднем плане. Там на прибрежных скалах в профиль позирует его жена, 34-летняя певица Сиара, и благодаря […]