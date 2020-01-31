Марина Зудина рассказала о работе с Александром Кузнецовым и Сергеем Буруновым на съемках сериала «Содержанки»

Марина Зудина пояснила о работе с актёрами Александром Кузнецовым и Сергеем Буруновым на съёмках телевизионного сериала «Содержанки». В ходе интервью в программе «Вокруг ТВ» известная актриса поделилась мнением о себе самой, о детях, о своих страхах и мечтах.

В названной ленте популярная артистка играет супругу влиятельного чиновника, образ которого создал Бурунов. Брак пары не является счастливым, так как муж постоянно изменяет своей жене. Героиня Зудиной решила отомстить благоверному и завела молодого любовника, которого пригласили сыграть Кузнецова. В ходе видеоинтервью актриса рассказала, что согласилась сниматься в данном телесериале по причине того, что предложение поступило лично от Константина Богомолова. С мэтром артистка участвовала ранее в 6-7 совместных проектах.

В ходе съёмок в первом сезоне Марина Зудина не всегда знала, как следует себя вести с партнёрами, поэтому ей помогал Олег Павлович Табаков. Его поддержка повлияла на рабочий процесс, актриса стала легче встраиваться в различные сцены. В ходе съёмок звезда ближе познакомилась с Сергеем Буруновым, а Александра Кузнецова она знала ещё по МХТ.

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