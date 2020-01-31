Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» одержать волевую победу в Баффало

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" на выезде одержал волевую победу над "Баффало Сэйбрз" – 3:1. "Бизоны" потерпели третье поражение кряду.
У победителей голами отметились россиянин Илья Ковальчук (21-я минута), канадец Брендан Галлахер (24) и словак Томаш Татар (59, ПВ), а у хозяев льда единственную шайбу забросил американец Джек Айкел (8).
Для 36-летнего Ковальчука, который был признан второй звездой встречи, эта шайба стала восьмой в сезоне. Теперь на его счету 18 (8+10) очков в 27 играх сезона и 868 (441+427) в 907 матчах лиги.
"Монреаль" одержал третью победу в последних пяти играх и с 53 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а "Баффало" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе на два очка меньше.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Канадиенс" в субботу, 1 февраля, примут "Флориду", а"Сэйбрз" в тот же день дома сыграют с "Коламбусом".
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