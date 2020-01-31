Госдепартамент предупредил о высокой опасности посещения Китая

Государственный департамент в четверг вечером повысил степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня из-за вспышки коронавируса
Предыдущее изменение в государственных рекомендациях по путешествиям в отношении Китая было осуществлено Госдепартаментом 29 января, когда ведомство повысило опасность поездок в КНР до третьего уровня с пометкой «Пересмотрите путешествие».
В данный момент Госдепартамент распорядился отменить любые поездки в Китай.
«Не путешествуйте в Китай в связи с новым коронавирусом, впервые обнаруженным в Ухане, Китай. 30 января Всемирная организация здравоохранения постановила, что быстро развивающаяся вспышка заболевания представляет собой чрезвычайную ситуацию ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Путешественники должны быть готовы к тому, что ограничения на поездки будут введены без предварительного уведомления», — говорится в заявлении Госдепартамента.
В настоящий момент большинство коммерческих авиаперевозчиков значительно сократили либо вовсе прекратили полеты в Китай.
Госдепартамент рекомендовал всем гражданам США, находящимся в КНР, рассмотреть возможность своей отправки из страны. Дипломатическое ведомство уже потребовало от всех госслужащих, не выполняющих чрезвычайные функции, отложить ранее запланированные поездки в Китай.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также выпустили предупреждение для всех американцев, находящихся в Китае.
На данный момент, согласно рекомендациям Госдепартамента, в списке стран, особо опасных для посещения, также находятся Афганистан, Буркина-Фасо, ЦАР, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.
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Русская служба «Голоса Америки»
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