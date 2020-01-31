Госдепартамент предупредил о высокой опасности посещения Китая

Госдепартамент предупредил о высокой опасности посещения Китая

31.01.2020, 5:30, Новости дня

Государственный департамент в четверг вечером повысил степень опасности посещения Китая до максимального четвертого уровня из-за вспышки коронавируса

Предыдущее изменение в государственных рекомендациях по путешествиям в отношении Китая было осуществлено Госдепартаментом 29 января, когда ведомство повысило опасность поездок в КНР до третьего уровня с пометкой «Пересмотрите путешествие».

В данный момент Госдепартамент распорядился отменить любые поездки в Китай.

«Не путешествуйте в Китай в связи с новым коронавирусом, впервые обнаруженным в Ухане, Китай. 30 января Всемирная организация здравоохранения постановила, что быстро развивающаяся вспышка заболевания представляет собой чрезвычайную ситуацию ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Путешественники должны быть готовы к тому, что ограничения на поездки будут введены без предварительного уведомления», — говорится в заявлении Госдепартамента.

В настоящий момент большинство коммерческих авиаперевозчиков значительно сократили либо вовсе прекратили полеты в Китай.

Госдепартамент рекомендовал всем гражданам США, находящимся в КНР, рассмотреть возможность своей отправки из страны. Дипломатическое ведомство уже потребовало от всех госслужащих, не выполняющих чрезвычайные функции, отложить ранее запланированные поездки в Китай.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также выпустили предупреждение для всех американцев, находящихся в Китае.

На данный момент, согласно рекомендациям Госдепартамента, в списке стран, особо опасных для посещения, также находятся Афганистан, Буркина-Фасо, ЦАР, Иран, Ирак, Ливия, Мали, Северная Корея, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: При обстреле Ираном американских баз в Ираке контузию получили 64 военнослужащих США, сообщили в Пентагоне. По данным ведомства, у пострадавших диагностирована легкая черепно-мозговая травма. При этом лишь 39 военнослужащих после травмы вернулись на службу, передает РИА «Новости». Напомним, в начале января США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика