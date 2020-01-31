Излечившаяся от пневмонии китаянка рассказала о борьбе с коронавирусом

Излечившаяся от пневмонии нового типа жительница Китая после выписки из Центральной больницы города Чунцин рассказала о своей борьбе с коронавирусом.

«Моя фамилия Цзян, мне 44 года. Я родом из уезда Ушань города Чунцин (Юго-Западный Китай) и последние несколько лет работаю в Ухане. Сегодня я выписалась из чунцинской Центральной больницы «Санься», – рассказала китаянка в интервью агентству «Синьхуа», перевод которого предоставлен порталом ИноСМИ.

По словам Цзян, 15 января она отправилась из Уханя в Чунцин, чтобы встретить дома китайский Новый год. «Муж приехал на железнодорожный вокзал уезда [Ушань], чтобы меня встретить, и увидел, что я очень плохо себя чувствую. Он тут же отвез меня в местную народную больницу», – рассказала женщина, посетовав, что «несколько дней лечения не дали положительного результата».

«21 января меня перевезли в Центральную больницу «Санься» в районе Ваньчжоу, поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой. Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону. Доктора сказали, что можно выписываться. За все лечение больница не взяла с меня ни единого фэня (1 фэнь – 0,01 юаня или 0,9 рубля)», – отметила Цзян.

«Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное – не надо бояться самому, и самое важное – как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу же идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку», – считает Цзян.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

В четверг ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в КНР В тот же день глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, а россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Китай.

Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 16 странах: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах и в Индии. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.





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