США приступили к оснащению подлодок новыми ядерными боеголовками малой мощности

Военно-Морские силы США приступили к оснащению своих подлодок новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2 (Trident). Об этом говорится в статье, опубликованной в минувшую среду в официальном блоге Федерации американских ученых.

Согласно публикации, первая боеголовка типа Trident была установлена на подводной лодке с баллистическими ракетами «Теннесси», которая в конце 2019 года отправилась на патрулирование Атлантического океана с базы подводных лодок в Кингс-Бэй, штат Джорджия.

Впервые информация о боеголовке Trident появилась в Обзоре ядерной политики администрации Дональда Трампа, который был представлен в феврале 2018 года. В документе говорится, что Trident способен «помочь противостоять любому ошибочному восприятию… пробела в американских возможностях регионального сдерживания». По мнению авторов статьи, речь в данном случае идет о России.

Администрация Трампа объяснила, что у США до сих пор не было в распоряжении «срочного» и удобного в использовании ядерного оружия, с помощью которого можно было бы сдерживать и противостоять российскому ядерному арсеналу.

По подсчетам исследователей, новыми ядерными боеголовками будут оснащены одна или две из 20 крылатых ракет, установленных на борту «Теннесси». Каждая такая боеголовка обладает взрывной мощностью около 5 килотонн. Оставшиеся 18 ракет на подлодках типа «Теннесси» будут оснащены либо 90-килотонными боеголовками W76-1, либо 455-килотонной W88. Каждая из крылатых ракет, установленных на подлодках, может быть оснащена восемью боеголовками.

Первая боеголовка W76-2 была произведена на заводе Pantex в феврале 2019 года. В тот момент в Национальном управлении по ядерной безопасности США заявили о том, что до конца 2019 финансового года программа по первоначальному развертыванию W76-2 будет завершена. По расчетам Федерации американских ученых, к настоящему времени в США произведены примерно 50 таких боеголовок, которые являются экономичным дополнением к улучшенным стратегическим боеголовкам Trident W76 Mod 1, чей производственный цикл только что завершился.

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Последнее: Военно-Морские силы США приступили к оснащению своих подлодок новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2 (Trident). Об этом говорится в статье, опубликованной в минувшую среду в официальном блоге Федерации американских ученых. Согласно публикации, первая боеголовка типа Trident была установлена на подводной лодке с баллистическими ракетами «Теннесси», которая в конце 2019 года отправилась на патрулирование Атлантического океана […]