Мнение: О верном, но преданном союзнике Гитлера в трёх фактах

Кажется, эта заметка снова попортит кому-то стройную картину мира. Но иначе нельзя, и не только потому, что год сейчас такой.

Вот известные всем строки – «Победа, победа… Два людоеда подрались тысячу лет назад…». Про первого сомнений нет, а кто второй?

Умные люди не станут спешить с ответом, пока не изучат #факты.

Факт первый – пакт.

Самый первый свой пакт о ненападении нацистская Германия после прихода к власти Адольфа Гитлера заключила… с Польшей. К обоюдной радости сторон. Произошло это через год после назначения Гитлера на пост рейсхканцлера и через пять месяцев после того, как тот, покончив с оппозицией, получил фактически диктаторские полномочия.

Впрочем, тогдашнего генерал-инспектора Польши Юзефа Пилсудского подобные материи не сильно волновали. Он и сам пришёл к власти в результате военного переворота, затем сосредоточил в своих руках почти диктаторскую власть, хотя не был в те годы ни президентом, ни премьер-министром. А его диктатура получила в качестве названия эвфемизм «sanacja». Но сути это не меняло: репрессии против политических оппонентов, судебные и внесудебные расправы, концентрационные лагеря…

Для Гитлера пакт с Пилсудским стал первым внешнеполитическим успехом в должности рейхсканцлера. Договор позволил Германии успешно действовать на Западе (Саар, Рурская область) и осуществлять довооружение Вермахта без опасения за свои восточные границы. Но главное даже не это – в конце концов, договаривались тогда не только лишь все, попарно и группами. Главное – секретные приложения…

Поляки, впрочем, яростно отрицают сам факт их существования, а любые упоминания о них именуют «кремлёвской пропагандой», благо текст этого документа пока не обнаружен. Тем не менее, упоминаний о нём имеется множество, причём, из самых разных источников, никак не связанных друг с другом.

Например, тогда же, в 1934 году французская газета «Эхо де Пари» писала о неком «секретном польско-германском соглашении», а английское информационное агентство «Уик» несколько недель спустя сообщило о наличии договорённости между Польшей и Германией напасть на Советский Союз. Наконец, в августе того же года английское издание «Нью стэйтсмен энд нэйшн» привело подробности этого скоординированного нападения: в то время, как Япония атакует советский Дальний Восток, Германия с Польшей вторгаются в европейскую часть России, причём немцы идут в центр и на Север, а поляки хватают Киев. Наконец, в 1935 г. о секретных приложениях сообщили центральные советские издания – «Правда» и «Известия»: таким способом Москва пыталась провести зондаж Варшавы и Берлина. Показательно, что никаких опровержений, возмущений, протестов ни с той, ни с другой стороны не последовало.

Пакт Гитлера-Пилсудского действовал пять лет, пока стороны не рассорил Данцигский вопрос. Но это уже другая история…

Факт второй – союз.

Тут нельзя не повториться, взгляды Гитлера и Пилсудского с его учениками во многом совпадали. В Рейхе гражданами третьего сорта считались евреи и цыгане, в Польше за таковых держали украинцев и белорусов. Запрещалось (с 1934 года) преподавание в школах на языках национальных меньшинств, для поступления на госслужбу требовалось принять католичество, взять польское имя и сдать сложный экзамен по польскому языку, смешанные браки всячески осуждались.

Ещё одна точка соприкосновения двух людоедских режимов – еврейский вопрос, о чём имеются многие документальные свидетельства. «Фюрер говорит: «Дальнейшим вопросом, в котором у Германии и Польши есть совместные интересы, является «еврейская проблема», он, фюрер, преисполнен твердой решимости выбросить евреев из Германии, сейчас им еще будет позволено захватить собой часть своего имущества, при этом они наверняка увезут с собой из Германии больше, чем они имели, когда поселились в этой стране. Но чем больше они будут тянуть с миграцией, тем меньше имущества они смогут взять с собой», – это из официальной стенограммы встречи Адольфа Гитлера и польского министра иностранных дел Юзефа Бека.

Меж тем поляки собирались выселить всех своих евреев на… Мадагаскар! В Польше даже была создана специальная комиссия по изучению приспособленности этого африканского острова для заселения его польскими евреями. В комиссию вошли директор еврейского эмиграционного общества в Варшаве Леон Альтер, агроном из Тель-Авива Соломон Дик и майор Мечислав Лепецкий. В мае 1937 комиссия отбыла из Парижа на Мадагаскар, где поработала 10 недель, составив отчёт относительно пригодности северной части острова к колонизации. Кстати, такая идея была поддержана Гитлером, который, встречаясь с польским послом в Берлине Юзефом Липским, сказал, что решение еврейской проблемы он видит именно в принудительной эмиграции евреев из Польши, Венгрии и Румынии в заморские колонии.

Но главным был, разумеется, германо-польский союз по переделу границ Европы. После пакта в Польше началась бурная кампания, направленная против соседей, в том числе против Чехии: её Тешинскую Силезию поляки считали исконно своей. Осенью 1934-го были проведены военные учения, в ходе которых отрабатывались действия на случай «распада Чехословакии», и германские военные на них присутствовали. Затем Польша поддержала гитлеровский аншлюс Австрии, а в 1938 году совместно с Гитлером раздербанила Чехословакию после Мюнхенских соглашений.

Попытались поляки разобраться и с Литвой, у которой в 1922 году откусили Виленский край. Варшава предъявила соседу ультиматум, принятие которого означало бы признание аннексии этой территории, а отказ привёл бы к войне. Войско польское уже готовилось к нападению, но тут уж #СССР всей своей военной и дипломатической мощью вмешался в конфликт. Собственно, именно советская поддержка стала одним из основных факторов, который впоследствии привёл к власти «Блок трудового народа», а затем и к образованию Литовской ССР.

Наконец, полное взаимопонимание у Варшавы и Берлина было в отношении украинских и белорусских земель, входивших на тот момент в состав СССР. Глава немецкого МИДа Иоахим Риббентроп выразил позицию Германии, которая, «будет исходить из того, чтобы рассматривать украинский вопрос как привилегию Польши и во всех отношениях поддерживать Польшу при обсуждении этого вопроса». Так что тут появляется…

Факт третий, антисоветский.

Со времён распада Российской Империи вследствие двух революций и Гражданской войны Польша Юзефа Пилсудского не скрывала намерений возродить великую Речь Посполитую от можа до можа. Что означало колоссальные территориальные претензии на земли от Балтики до Чёрного моря. Включая Киев, Минск, Смоленск… И в Третьем Рейхе поляки увидели своего естественного союзника в этом вопросе.

Уже в апреле 1935 года 25 офицеров рейхсвера были отправлены в Варшаву в качестве военных инструкторов польской армии. Подобные контакты продолжались и впоследствии. Один из них запечатлён на фото выше, где польский генерал Малиновский показывает немецким визитёрам ход Больших учений сентября 1938 года на Волыни, у границ СССР. Эти манёвры, проходившие за пару недель до Мюнхена, по замыслу Варшавы, должны были показать немецким союзникам, что Войско Польское находится в отличной форме и готово отразить возможное вмешательство Советов в чехословацкий вопрос. То есть, что тыл у Германии прикрыт.

Есть и более одиозные примеры. 31 августа 1937 года польский Генштаб выпустил директиву № 2304/2/37, в которой записано, что конечной целью польской политики является «уничтожение всякой России», а в качестве одного из действенных инструментов её достижения названо разжигание сепаратизма на Кавказе, Украине и Средней Азии, в том числе с использованием, возможностей военной разведки. Год спустя в другом документе Генштаба значилось: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель – ослабление и разгром России».

Собственно, вплоть до апреля 1939 года, когда Германия в одностороннем порядке разорвала пакт Гитлера-Пилсудского, все военные планы Польши строились вокруг отражения советской агрессии и освободительного похода на Восток. Обороняться от немцев поляки не планировали, что и предопределило их быстрый разгром в сентябре 1939 г., а ведь Войско Польское считалось тогда третьей по мощи военной силой в континентальной Европе (без учёта СССР). Наследники Пилсудского тут допустили роковой просчёт: им не удалось обменять свой антисоветизм на Данциг.

Так что действительно, как выразился кто-то из моих комментаторов недавно, «поссорились два людоеда… бывает…». Вот только людоедом оказался совсем не тот, на кого все привыкли думать в последние годы.

И несколько цифр на закуску.

Во Второй мировой на стороне СССР воевало 330 тысяч поляков. На стороне союзников – воевало 220 тысяч поляков.

На стороне Третьего Рейха воевало от полумиллиона до миллиона поляков!

И что ещё к этому можно добавить?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: Кажется, эта заметка снова попортит кому-то стройную картину мира. Но иначе нельзя, и не только потому, что год сейчас такой. Вот известные всем строки – «Победа, победа… Два людоеда подрались тысячу лет назад…». Про первого сомнений нет, а кто второй? Умные люди не станут спешить с ответом, пока не изучат #факты. Факт первый – пакт. […]