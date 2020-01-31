Психолог Уэйн Дюпре уверен, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся

Психолог Уэйн Дюпре уверен, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся

31.01.2020, 5:04, Разное

Психолог Уэйн Дюпре, специализирующийся по королевской семье, заявил, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся. Он уверен, что жертвы, которые герцог Сассекский принёс ради эгоистичной позиции его супруги, себя не оправдают.
Пара расстанется через 3-5 лет, именно по данной причине отказ Гарри от всех привилегий был напрасным. Эксперт в интервью канадскому медиа-изданию The Globe рассказал, что приоритеты и цели супругов сильно отличаются. Решение принца оставить семью, друзей и свою страну ради мечты жить тихой семейной жизнью слишком рискованно. Вместе с тем, Маркл строит совсем другие планы, так как с детства мечтала о славе. Потеряв неожиданно пришедший к ней статус «звезды» королевской семьи, она может вновь захотеть вернуться в Голливуд, чтобы быть на виду у всех, продолжить карьеру актрисы и добиться успеха. Дюпре считает, что артистка может достичь очень многого. Её воспринимают как члена королевской семьи, что обеспечивает знаменитости славу на всю планету.

Принц Гарри не заинтересован в том, чтобы он сам и сын Арчи находились под постоянным прицелом папарацци и обсуждались в СМИ. В том случае, если Меган Маркл начнёт выстраивать успешную карьеру голливудской актрисы, ей придётся сделать выбор между киноиндустрией и супружеской жизнью.



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Последнее: Психолог Уэйн Дюпре, специализирующийся по королевской семье, заявил, что принц Гарри и Меган Маркл разведутся. Он уверен, что жертвы, которые герцог Сассекский принёс ради эгоистичной позиции его супруги, себя не оправдают. Пара расстанется через 3-5 лет, именно по данной причине отказ Гарри от всех привилегий был напрасным. Эксперт в интервью канадскому медиа-изданию The Globe рассказал, […]

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