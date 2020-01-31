Тренер ЦСКА Итудис: в матче с «Химками» показали классный командный баскетбол

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных над подмосковными "Химками" (78:69) в матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
"Поздравляю команду, на протяжении трех четвертей мы играли почти идеально, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – В последней четверти мы немного упустили ход игры, но "Химки" – талантливая команда. При этом мы показывали классный командный баскетбол, мы показали свой дух".
ЦСКА одержал пятую победу кряду, 16-ю в Евролиге и занимает второе место в турнирной таблице, а "Химки", потерпевшие 13-е поражение в турнире, расположились на 11-й строчке.
В следующем матче Евролиги армейцы во вторник, 4 февраля, примут турецкую команду "Анадолу Эфес", а подопечные Римаса Куртинайтиса на следующий день на выезде сыграют с израильским "Маккаби Тель-Авив".
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