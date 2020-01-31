112 — бороться с наркотиками на Украине начнут по-американски

112 — бороться с наркотиками на Украине начнут по-американски

31.01.2020, 4:30, Новости дня

Уже этим летом США планируют открыть на Украине представительство управления по борьбе с наркопреступностью. Как пишет «112 Украина», по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сейчас идёт работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны.


Reuters

США собираются открыть на Украине представительство управления по борьбе с наркопреступностью. Как передаёт «112 Украина», об пишет пресс-служба украинского МВД.

«Уже летом ожидается открытие представительства офиса DEA по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности»,  — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы министерства Арсена Авакова, сейчас идёт работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны.

Как напоминает канал, каждый день на Украине полиция обнаруживает и задерживает наркопреступников, а поскольку методы деятельности торговцев наркотиками становятся всё более изощрёнными, сотрудники правоохранительных органов также расширяют арсенал методов и средств борьбы с ними. К примеру, в январе 2020 года чат-бот Министерства внутренних дел для мессенджера Telegram «СтопНаркотик» заблокировал более 200 наркомагазинов по всей территории Украины.



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