Каждая четвертая жалоба в ЕСПЧ – против России

Россия остается абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Четверть из почти 60 тысяч дел, которые находились на рассмотрении ЕСПЧ в 2019 году, были против России. Это рекорд за последние семь лет. Далее по числу обращений идут:

Турция (против нее подано 9,2 тысячи жалоб),

Украина (8,8 тысяч жалоб).

Азербайджан на 6 месте (1950 жалоб), на 7-м – Армения (1631), Грузия на 14-м (597), Латвия на 21-м (213 жалоб), Литва на 26-м (148), Эстония на 38-м (43 жалобы).

В прошлом году по искам к России вынесли 198 решений, из которых в 186 случаях ЕСПЧ признавал нарушение хотя бы одной статьи Европейской конвенции о правах человека. Самое распространенное нарушение российских властей, говорится в докладе, – посягательство на свободу и личную неприкосновенность и несоблюдение права на справедливый суд.

Всего за минувший год ЕСПЧ получил 59 800 жалоб. На Россию приходится 15 037 из них. Годом ранее Россия также возглавила список лидеров по числу жалоб – ЕСПЧ получил свыше 12 тысяч обращений в 2018 году.

Как отмечают «Ведомости», с 2017 года количество жалоб против России увеличилось вдвое – с 7 тысяч до 15. Опрошенные изданием эксперты считают, что такой рост можно объяснить массовой подачей жалоб на условия содержания под стражей и на незаконные задержания на уличных акциях. Они уверяют, что следствие и уголовное преследование в стране становятся все более жесткими, и для многих россиян добиться справедливости можно только в международной инстанции.

Россия ратифицировала Европейскую конвенцию прав человека в 1998 году. С этого момента страна находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они «нарушают основополагающие нормы конституционных принципов».

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