Исследование: люди стали лучше относиться к «Почте России»

Удовлетворенность россиян работой "Почты России" в 2019 году заметно выросла: люди отмечают сокращение времени доставки посылок и уменьшение очередей в отделениях, такой вывод делается в исследовании ВЦИОМ.
В минувшем году удовлетворенность качеством работы выросла на четыре процента – с 75% до 79%, а доля отметивших положительные изменения — с 48% до 54%.
При этом, как отмечается в исследовании, позитивную динамику (сокращение очередей и сроков доставки посылок, улучшение обслуживания, повышение квалификации сотрудников, автоматизация процессов) отмечают молодежь (18-24) и люди со средним и высоким доходом.
Доля тех, кого "безусловно не устраивает" работа "Почты России", фактически не изменилась – 5% россиян, сообщает РИА Новости.
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