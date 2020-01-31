В Индии полицейские застрелили мужчину, взявшего в заложники 23 ребенка

В индийском штате Уттар-Прадеш полицейские застрелили мужчину, который в собственном доме держал в заложниках более 20 детей.
Суреш Батам из округа Фаррухабад ранее обвинялся в убийстве, но осужденный пожизненно за убийство был освобожден под залог.
На день рождения своей дочери он пригласил детей и взял их в заложники, среди которых оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин, передает РИА Новости.
Односельчанин преступника попытался начать переговоры, но в ответ получил пулю в ногу. Полицейские окружили дом Батама, но он обстрелял стражей порядка и бросил в них ручную гранату.
В ходе спецоперации мужчина был убит. Ранения получили трое полицейских.
По предварительным данным, ни один ребенок не пострадал.
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