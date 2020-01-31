Названы 6 наименее полезных опций в автомобиле

Названы 6 наименее полезных опций в авто. Специалисты рынка легкового транспорта сообщили, что сегодня множество доработок для транспортного средства предлагают за дополнительную плату, однако целесообразность использования таких предложений остаётся под большим вопросом.

Встроенная навигационная система зачастую оказывается достаточно спорным решением. На практике программы от крупнейших производителей соответствующих модулей оказываются хуже обычных онлайн-карт в смартфонах. Они могут не только показать небольшие улицы, но даже проложить маршрут в обход загруженных дорог и сократить путь с точки зрения затраченного времени.

Омыватели для фар широко используются в странах Европы. В условиях РФ их полезность остаётся под большим вопросом. Грязь может настолько запачкать оптику, что омывающая жидкость попросту не справится с проблемой. Осознавая наличие недостатка, множество автомобилистов извлекают соответствующий предохранитель и полностью отключают эту опцию. Система автоматической парковки образована из группы датчиков, сканирующих пространство для предоставления автомобилю возможности проводить параллельную либо перпендикулярную установку транспортного средства на выделенной площади. Автопарковщик может оказаться полезным для новичков, однако опытные водители зачастую считают данную опцию избыточной.

Система для распознавания голоса облегчает контроль системы мультимедиа. Как оказалось, на сегодня ни одна компания не смогла сделать такую опцию полноценной. По этой причине большая часть водителей игнорируют данный функционал после первой недели попыток использования. Опция круиз-контроля сегодня весьма редко применяется водителями даже при движении на трассе. Использование в условиях города ещё менее оправдано. Неровный ритм движения приводит к необходимости постоянно уменьшать скорость и перезапускать функцию, что сложно назвать удобным решением. Справиться с проблемой можно установкой адаптивного круиз-контроля, однако эта опция стоит заметно больше своей начальной версии.

Использование панорамной крыши может показаться эстетичным решением, однако за опцию придётся доплатить десятки либо сотни тысяч рублей. Дополнительное освещение днём с одной стороны может несколько улучшить нахождение в салоне, однако этот участок требуется дополнительно чистить. Вдобавок, в жару наличие панорамной крыши сильно усложняет охлаждение салона.

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