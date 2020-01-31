Мнение: Ложная благотворительность

Наша школа отличается редкостным благодушием. За родительский счет, разумеется. У нас традиционно происходят поборы под благотворительным соусом. Собирают памперсы для детей, корм для животных и — вишенка на торте — ежегодно собирают подарок воину. Вот так, ни много ни мало. Воины у нас теперь самые обездоленные. Я принципиально никогда не покупала памперсы. Корм для животных — покупала, было дело. Но в этом году как-то эти сборы прошли мимо нас. То ли болела дочь в этот момент, то ли их и вообще не было. И я, грешным делом, подумала, что благотворительный маразм пошел на спад. А не тут-то было.

Сегодня дочь с порога мне объявила — «у нас собирают подарок воину. Нужно мыло и канцелярские принадлежности. Участвуют все». Да ради бога! Чего не сделаешь для родной армии! Ребенку так и сказала — «передай учителю, что куплю самый лучший кусок мыла. И самую прочную веревку. При условии, что передадут лично главнокомандующему армии. А если у учителя есть вопросы ко мне — у нее есть мой телефон, я всегда на связи».

У меня только два вопроса. Зачем? Зачем воину мыло и канцтовары? В нашей армии совсем все плохо, руки мыть нечем? А канцтовары им зачем??? Кто из армии в наше время письма пишет? У кого нет телефона?

Второй вопрос — почему? Почему, мать вашу, детей учат быть добрым за чужой счет? Дети не зарабатывают!!! Как еще объяснить этим даунам, что у детей своих доходов нет! У них есть только то, что им дают родители. А родители армию, детдома и своры бездомных собак на свой баланс не принимали. Так почему детей учат такой вот благотворительности? Извращенной и показной. Вы действительно хотите научить их быть сострадательными? Так и учите. Но не за счет кошелька их родителей.

Я точно не обеднею от покупки куска мыла и пары тетрадей. И вряд ли кто еще обеднеет. Но ведь дело не в цене совсем. А в том, что такая благотворительность благотворительностью по сути не является. Не нужны современным воинам мыло с тетрадкой. Это нужно школе. Именно школе, как административной единице. Чтобы потом гордо отчитаться о своей работе по воспитанию патриотов. Чтобы галочку поставить где-то, что этот пункт она выполнила. И никому больше эта благотворительность не нужна. И у меня, и у мужа много друзей-военных. Никому из них никогда даже слышать не приходилось про подарки от школьников. Но ведь собирают же их! Куда-то они идут, те подарки. Ну, и армия сейчас очень неплохо финансируется. Это вам не 90-е, когда реально голодали контрактники. Сейчас военнослужащие обеспечены лучше иных гражданских. Так что вряд ли они нуждаются в такой благотворительности.

Кстати, я специально опросила знакомых, у которых дети учатся в других школах. Есть ли у них такие поборы. Оказалось, нет. Видимо, наша отличается от других школ города тем, что носит гордое имя героев-Даманцев и находится под патронажем «Боевого братства». Ничем другим объяснить такие сборы я не могу. Кстати, по прежним годам, помнится, в такой подарок собирали консервы и носки. А теперь вот — мыло с тетрадками. Эволюционируют, видать… От консервов и носков до канцтоваров…

Источник: Достало

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