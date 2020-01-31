Guardian — на границе США и Мексики обнаружили самый длинный туннель контрабандистов

Американские власти обнаружили на границе с Мексикой самый длинный в истории туннель для провоза контрабанды, протяжённость которого составила 1,3 км, пишет The Guardian. Как отмечает газета, данный проход был оснащён колеёй для вагонеток, электричеством, вентиляционной и дренажными системами, а также лифтом.



Reuters

Американские власти сообщили, что они обнаружили самый длинный тоннель для провоза контрабанды в истории на юго-западной границе США. Протяжённость прохода, который протянулся от города Тихуана до складского района, составила 1,3 км, пишет The Guardian.

По словам Таможенно-пограничной службы США, глубина залегания тоннеля — 21 метр. При этом под землёй была обнаружена колея для вагонеток, вентиляционная система, высоковольтные электрические кабеля, дренажная система и лифт. Высота потолка туннеля составила 1,7 м. Кроме того, агенты нашли несколько сотен мешков с песком, с помощью которых предполагаемые контрабандисты скрывали предыдущий спуск в подземелье. Тем не менее за обнаружением тоннеля пока что не последовало никаких арестов.

По словам и.о спецагента Карделля Моранта, заведующего отделом расследований Министерства нацбезопасности в Сан-Диего, протяжённость и оснащённость туннеля говорят о том, какие огромные усилия контрабандисты вложили в это подземелье.

Подобные проходы — это лишь один из многих способов, с помощью которых злоумышленники переправляют наркотики или людей на территорию США. Местные мигранты, например, прорезают в заборах отверстия или прячутся на ближайших складах, где они ждут своих водителей, которые затем отвозят их на север. Кроме того, для контрабанды активно используются и лодки.

Пограничная область около Сан-Диего сильно укреплена, при этом пограничники постоянно патрулируют этот район, ища людей, которые пытаются проделать в заборе дыры. Однако несмотря на стену Дональда Трампа, около 80-90% всех наркотиков попадают на территорию США посредством транспорта, проходящего через КПП.

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