Вмешательство иностранных правительств в американскую политику — это куда более глубокая проблема, чем это принято считать, однако в Вашингтоне обсуждать её не принято, так как оно идёт на пользу всем сторонам, пишет The National Interest. Однако, как отмечает журнал, подобный симбиоз американских элит и иностранных правительств пагубен для США, так как он лишает Америку возможности быть беспристрастным посредником в мировых конфликтах, а также мешает отстаивать американские интересы.



Reuters

Действия президента США Дональда Трампа, за которые ему хотят объявить импичмент, во многом связаны с попыткой втянуть иностранное правительство в предвыборную кампанию. Подобная выходка в значительной мере привлекла внимание американцев к проблеме иностранного вмешательства в американскую политику, однако данная тема обладает куда большей глубиной, чем может показаться на первый взгляд, пишет The National Interest.

Взять, например, практически не получившее освещение в СМИ обвинение, выдвинутое в адрес двух ливано-американских бизнесменов и их компаньонов, которые нелегально вложили $3,5 миллионов в предвыборные кампании США от лица некого иностранного правительства. Изначально эти деньги должны были пойти на нужды предвыборной кампании Хиллари Клинтон, однако после победы Трампа они достались именно его штабу.

В обвинительном акте не говорится конкретно, о каком иностранном правительстве идёт речь, однако вычислить из контекста это нетрудно: по всей видимости, это были Объединённые Арабские Эмираты. Дело в том, что один из подозреваемых служит советником и эмиссаром фактического правителя ОАЭ наследного принца Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. В документах приводятся цитаты, которые говорят о том, что наследный принц имеет самое непосредственное отношение к этой схеме по покупке влияния.

Одна из стран, которая на протяжении долгого времени активнейшим образом вмешивалась в американскую политику и выборы, — это Израиль. Единственная причина, почему самые влиятельные и организованные заступники Израиля в США не зарегистрировались в качестве иностранных агентов — это их вес на политической арене, из-за которого никто не рискнёт заняться этой проблемой.

На этой неделе Трамп вывел взаимное вмешательство в политику США и Израиля, предназначенное для усиления правого крыла в обеих этих странах, на новый уровень. Американский лидер и так далеко продвинулся в этом направлении, прокладывая политический курс по отношению к этой стране, следуя главным образом желаниям премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Такие шаги Трампа как признание израильского суверенитета над Голанскими высотами и обсуждение оборонительного договора между Тель-Авивом и Вашингтоном были предназначены, судя по всему, для того, чтобы помочь Нетаньяху на выборах.

Теперь же Трамп сообщил о новом «плане мирного урегулирования» на Ближнем Востоке, суть которого состоит не в примирении с палестинцами, а потворствовании укреплению израильского господства над оккупированными территориями. При этом Трамп запланировал встречу по этому вопросу на тот же день, когда израильский Кнессет должен рассмотреть прошение Нетаньяху о предоставлении ему юридического иммунитета от обвинений в коррупции.

Вместе с тем партийная ангажированность в США препятствует открытой дискуссии о проблеме иностранного вмешательства в американскую политику. Когда в этом вмешательстве замешаны обе стороны, говорить о нём не хочет никто. Обе партии, например, не стали отказываться от щедрых даров ОАЭ. Обе партии участвуют в игре за влияние с Израилем.

Что же касается республиканцев, которые сплотились вокруг Трампа, то они мешают дискуссии по другому, так они до сих пор полностью и открыто не признали реальность «российского вмешательства» в выборы 2016 года, которые помогли американскому лидеру одержать на них победу.

Выборы и предвыборные кампании — это не единственные инструменты иностранного вмешательства в американскую политику. Правительства стран Персидского залива, например, пытаются купить влияние в США путём финансирования некоторых вашингтонских экспертно-аналитических и исследовательских центров. Однако американцев должны больше всего беспокоить именно выборы, так как именно они отражают фундаментальные принципы представительской демократии. Результаты выборов в США должны отражать интересы и предпочтения американского электората, а не интересы и предпочтения иностранных режимов, подчёркивает The National Interest.

Вместе с тем у иностранного вмешательства в выборы имеется и другой пагубный аспект. Влияние стран Персидского залива достигло таких масштабов, что США в региональных спорах встают на сторону какого-либо государства даже в тех случаях, когда безоговорочная поддержка кого-то одного не служит интересам Вашингтона. То же самое и даже в большей степени касается и Израиля, где каскад политических даров Трампа Нетаньяху не принёс США никаких ощутимых дивидендов; напротив, такой подход лишь усугубил дестабилизацию в регионе и подмочил репутацию США, которые в ином случае могли бы выступить в качестве беспристрастного посредника.

Когда же интересы иностранного правительства отличны от интересов США и заключаются в ослаблении Америки, вредные эффекты от вмешательства многократно возрастают. Именно это, по мнению The National Interest, следует понимать, когда речь заходит о «российском вмешательстве». На данный момент непонятно, старалась ли РФ скорее дискредитировать американскую демократию или избрать Трампа. По всей видимости, Москва старалась достичь обеих этих целей.

Вместе с тем, сейчас больше всего американскую демократию дискредитирует именно нынешний президент США. С точки зрения РФ было бы выгоднее всего, если бы президентство Трампа привело к серьёзному потрясению внутри альянсов США, которое выставило бы американского лидера как посмешище. В последние три года иностранные граждане всё меньше доверяют США, и именно по этой, а также прочим причинам, Владимир Путин может решить, что «вмешательство» в выборы 2016 года для него окупилось с лихвой.

Сам же Трамп добавил теме иностранного вмешательство дополнительной интриги, — которая и стала главным предметом разбирательства в ходе процедуры импичмента — а именно попытку заставить слабое иностранное правительство вмешаться в выборы в ситуации, когда оно само предпочло бы остаться в стороне. «Однако в более широком смысле проблема иностранного вмешательства выходит за рамки этого инцидента и Трампа. И ей следует уделить куда большее внимание», — подытоживает The National Interest.

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