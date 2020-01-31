В duty free в аэропорту Домодедово теперь можно сделать онлайн-заказ

Собственную электронную платформу для предварительного заказа товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) запустил московский аэропорт Домодедово.
Пресс-служба аэропорта разъяснила, что сервис позволит выбрать товары до начала путешествия, оплатить же их покупатель сможет непосредственно в терминале.
В настоящее время на сайте уже доступны товары сети Heinemann Duty Free. В ближайшее время ведутся работы по предоставлению коллективных заказов в сервисе.
"Известия" сообщают, что аэропорты Внуково и Шереметьево пока детально изучают необходимость создания онлайн-сервисов из магазинов duty free.
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Последнее: Собственную электронную платформу для предварительного заказа товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) запустил московский аэропорт Домодедово. Пресс-служба аэропорта разъяснила, что сервис позволит выбрать товары до начала путешествия, оплатить же их покупатель сможет непосредственно в терминале. В настоящее время на сайте уже доступны товары сети Heinemann Duty Free. В ближайшее время ведутся работы по предоставлению […]
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