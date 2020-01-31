«Мирандес» из Сегунды выбил «Севилью» из Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Мирандес", выступающий во втором по силе дивизионе страны, обыграл на поле домашнего стадиона "Мунисипаль де Андува" команду "Севилья" со счетом 3:1.

У победителей дубль оформил Матеус (7-я, 30-я минуты) и единожды отличился Альваро Рей (85), а у гостей единственный мяч на заключительной минуте встречи забил Нолито.

Таким образом, "Севилья" выбыла из борьбы за Кубок Испании, а "Мирандес" вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника "красные" узнают позднее.

Источник: Вести

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