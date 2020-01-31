Республиканцы все больше уверены, что разбирательство по импичменту закончится в пятницу

Один из лидеров Республиканской партии в Сенате заявил в четверг о том, что разбирательство по импичменту Дональда Трампа стремительно подходит к своему завершению, несмотря на попытки демократов вызвать на слушания свидетелей, среди которых часто звучит имя Джона Болтона, бывшего советника президента по национальной безопасности.

Третий по старшинству сенатор-республиканец Джон Баррассо в беседе с журналистами в четверг заявил, что республиканцам, скорее всего, удастся предотвратить усилия демократов по вызову свидетелей и завершить разбирательство в пятницу.

«Мы все еще очень позитивно настроены в этом отношении. Динамика такова, что завтра состоится финальное голосование и мы завершим разбирательство в пятницу», — заявил Баррассо.

В пятницу каждая из сторон должна представить заключительные аргументы, а затем сенаторы проголосуют по вопросу о необходимости вызова свидетелей. Демократам в любом случае не удастся заручиться поддержкой двух третей Сената, чтобы отстранить президента от власти, однако вызов свидетелей может нанести политический ущерб Трампу, собирающемуся выставить свою кандидатуру на выборах президента в этом году.

Во время сессии вопросов и ответов в четверг, демократ Адам Шифф, возглавляющий команду менеджеров по импичменту, предложил, чтобы обе стороны провели закрытые слушания с участием свидетелей в течение одной недели, в то время как Сенат вернется к обычному режиму работы. Однако пока что непохоже, чтобы республиканцы согласились с этой идеей. Вместо этого представители Республиканской партии принялись еще более активно защищать президента.

Сенаторы-республиканцы Дэвид Пердью, Джони Эрнст и Джон Баррассо попросили юристов Трампа подытожить расследование, проведеное Палатой представителей, и рассказать о том, «как президенту отказывали в надлежащих правовых процедурах на каждой из стадий» этого расследования.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что конгрессвумен Вэл Демингс, входящая в команду менеджеров по импичменту, отказалась в среду ответить на вопрос о Байдене, а затем задал демократам еще один вопрос о Джо и Хантере Байденах.

Демингс заявила, что она не знает, как ответить на вопрос Круза, однако вслед за этим вернулась к вопросу о вызове свидетелей. «Может быть, мы должны вызвать посла Болтона. Если мы всерьез намерены выяснить правду, может быть, мы должны его вызвать, потому что у нас есть представление о том, что он может сказать», — заявила Демингс.

Демократы еще сильнее заинтересовались возможностью допросить Болтона после того, как появилась информация о готовящейся к публикации книге, написанной бывшим советником Трампа. Согласно некоторым данным, в своей книге Джон Болтон рассказал, что Дональд Трамп в беседе с ним заявил о том, что он замораживает оказание военной помощи Украине в ожидании начала расследования против Байденов.

Впрочем, Чак Шумер, лидер демократов в Сенате, все еще надеется на то, что ему удастся убедить сенаторов в необходимости вызова свидетелей.

«Я полагаю, что сенаторы-республиканцы и команда президента обеспокоены по поводу голосования», — сказал Шумер на пресс-конференции в четверг утром перед началом заседания в Сенате.

Он также заявил о наличии стратегии, с помощью которой демократы не допустят завершения разбирательства в пятницу, однако не стал вдаваться в подробности.

Адам Шифф в беседе с репортерами в четверг заявил: «Вчера защитники президента утверждали, что президент США может делать что угодно, чтобы гарантировать свое переизбрание – не имеет значения, насколько все это коррумпировано – если он полагает, что его переизбрание находится в интересах нации… Это самый абсурдно опасный аргумент, который можно было привести», — заявил Шифф.

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