Яна Рудковская показала совместное выступление с Евгением Плющенко для проекта «Звёздный Лёд»

Продюсер Яна Рудковская разместила в Instagram видео, на котором запечатлено её выступление на льду в паре с Евгением Плющенко. Продюсер отметила, что постановка была сделана в 2008-м для программы «Звёздный Лёд».

Яна Рудковская отмечает, что в паре она в действительности каталась с иным партнёром. На тот момент Евгений Плющенко пребывал в составе жюри и был известен в основном именно одиночным катанием.

«И всё же сделали номер, поставили его просто за 3 дня. Когда показали по ТВ — обсуждали все. Не все дадут согласие остаться на льду, когда из одежды на тебе только раздельный купальник. Мы тогда не были женаты», — отметила Яна Рудковская.

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Последнее: Продюсер Яна Рудковская разместила в Instagram видео, на котором запечатлено её выступление на льду в паре с Евгением Плющенко. Продюсер отметила, что постановка была сделана в 2008-м для программы «Звёздный Лёд». Яна Рудковская отмечает, что в паре она в действительности каталась с иным партнёром. На тот момент Евгений Плющенко пребывал в составе жюри и был […]