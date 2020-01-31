Яна Рудковская показала совместное выступление с Евгением Плющенко для проекта «Звёздный Лёд»

Яна Рудковская показала совместное выступление с Евгением Плющенко для проекта «Звёздный Лёд»

31.01.2020, 3:04, Разное

Продюсер Яна Рудковская разместила в Instagram видео, на котором запечатлено её выступление на льду в паре с Евгением Плющенко. Продюсер отметила, что постановка была сделана в 2008-м для программы «Звёздный Лёд».
Яна Рудковская отмечает, что в паре она в действительности каталась с иным партнёром. На тот момент Евгений Плющенко пребывал в составе жюри и был известен в основном именно одиночным катанием.

«И всё же сделали номер, поставили его просто за 3 дня. Когда показали по ТВ — обсуждали все. Не все дадут согласие остаться на льду, когда из одежды на тебе только раздельный купальник. Мы тогда не были женаты», — отметила Яна Рудковская.



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Последнее: Продюсер Яна Рудковская разместила в Instagram видео, на котором запечатлено её выступление на льду в паре с Евгением Плющенко. Продюсер отметила, что постановка была сделана в 2008-м для программы «Звёздный Лёд». Яна Рудковская отмечает, что в паре она в действительности каталась с иным партнёром. На тот момент Евгений Плющенко пребывал в составе жюри и был […]

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