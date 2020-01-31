Мнение: Недовольство

Эрдоган вчера сделал вполне жесткое заявление в адрес России о том, что астанинские и сочинские договоренности практически не работают, и Турция не станет долго терпеть их нарушения. Претензии в основном направлены не столько на действия самой России, сколько на действия Асада и (опосредовано) Ирана.

Сочи и Астана — это договоренности о разных оккупационных зонах. Сочи — север восточной Сирии, астанинские договоренности касались раздела на оккупационные зоны провинции Идлиб и (частично) Алеппо. Негодование Эрдогана вызывают наступательные действия сирийских и иранских прокси-группировок в Идлибе.

Стоит отметить, что строго говоря, Асад пытается забрать зону, которая отведена астанинскими договоренностями как раз ему — точнее, это зона контроля российской оккупационной администрации. Турция полтора года удерживает ее, не передавая ни России, ни Асаду. Так что прямо сейчас наступление Асада как раз восстанавливает то, что сама Турция не по понятиям прихватила себе. Понятно, что в ходе наступления Асад на пару километров заходит и в зону турецкой оккупации, что и вызывает недовольство турок.

В целом Сирия уже выпала из информационной и политической повестки и интересна только особо увлекающимся. Что вполне оправдано — раздел страны уже состоялся, и совершенно точно ни о какой единой и неделимой Сирии в обозримом будущем речи нет и быть не может, это теперь точно такое же несостоятельное государство, как Ливия, где выясняют между собой отношения внешние игроки руками местных полутеррористических прокси-структур.

В определенном смысле появление таких "зон разломов" оправдано общей ситуацией мирового кризиса. Они служат местом сброса накопленных противоречий и в определенной степени являются альтернативой полноценной конвенциональной войне, которая неизбежно может возникнуть в ходе попыток разрешения существующих глобальных проблем. Зоны конфликтов "малой интенсивности" становятся своего рода клапаном, предохраняющим мир от более масштабных столкновений и катастроф.

Никакой радости людям, живущим в этих зонах, такое положение дел не приносит, и они вряд ли гордятся тем, что спасают мир от мировой войны. Они просто выживают. Но пока глобальные противоречия не будут разрешены и пока не будет создан новый мировой порядок, возникновение таких зон становится объективно необходимым процессом. Не в Ливии-Сирии, так в другом месте. Либо стихийно, либо проектно.

Россия пытается принимать участие в этих конфликтах как субъект, но в связи с существенным уменьшением российского значения в мировой экономике, политике, технологиях мы неизбежно обречены на объектный статус в тих событиях. И если в Сирии Кремль принимает участие наравне с другими (пусть и крайне нестатусными региональными игроками), то в Ливии российское участие идет уже откровенно "по доверенности" — наши частники обслуживают интересы Саудовской Аравии и ОАЭ. По всей видимости, дальнейшее расширение участия России в подобных локальных конфликтах будет проходить в том же тренде — наши военные будут служить наемниками других государств.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает роль израильского производителя шпионского программного обеспечения NSO Group Technologies в возможных хакерских атаках на граждан США и американские компании, а также вероятном сборе разведывательной информации о правительственных учреждениях. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом расследования. Расследование началось в 2017 году, когда ФБР попыталось выяснить, получали ли представители […]