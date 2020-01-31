Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае увеличилось до 9 тыс. 390 человек, количество летальных исходов достигло 213 случаев, сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на данные региональных властей.

По последним данным, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 6,1 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцян (428 инфицированных), Гуандун (354 заболевших) и Хэнань (278 случаев заражения, два с летальным исходом), передает ТАСС.

В Пекине выявлен 121 инфицированный (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 44 человека, из них два скончались. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения – Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Накануне ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае, где к четвергу число умерших от пневмонии нового типа достигло 170 человек, а число заразившихся увеличилось до 7 тыс. 711 человек.

В тот же день МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Китай, а глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

Помимо Китая, новый вирус обнаружен в 16 странах: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах и в Индии. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.





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