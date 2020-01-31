Рябошапка: У многих частных структур есть возможность прослушивать кого угодно, работают мини-спецслужбы

В Украине нужно ограничить доступ к рынку специальных устройств, которые могут использоваться для несанкционированной прослушки. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 30 января.

Так он прокомментировал факт несанкционированной прослушкки кабинета премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам Рябошапки, возможность прослушки первых лиц государства несет угрозу.

«Это действительно вопрос национальной безопасности, потому что если прослушивают главу правительства, то мы понимаем, что те, кто это делает, могут получить доступ к информации, разглашение которой повлечет серьезную проблему для страны. По сути это означает возможность прослушивать кого угодно, в том числе и главу государства… Сейчас ситуация почти неконтролируемая: у многих частных структур есть возможность прослушивать кого угодно, работают такие себе мини-спецслужбы. Каждый, у кого есть достаточно денег, может себе это позволить, фактически каждый олигарх имеет свою мини-спецслужбу», – сказал генпрокурор.

Он уверен, что «надо все урегулировать на общегосударственном уровне».

«На совещании у президента кроме рассмотрения чисто процессуальных моментов я предложил урегулировать этот вопрос на нормативном уровне, чтобы минимизировать подобного рода угрозы. Речь идет и о доступе к рынку специальных устройств, и об усилении государственного контроля таких вещей. Мы сейчас думаем, как разработать все необходимые меры безопасности. Все это связано с ограничением прав человека, поэтому требует тщательного прорабатывания, сбалансированного подхода… По меньшей мере, запретить, а также привлечь к ответственности и изъять все устройства для снятия информации», — сказал он.

По словам Рябошапки, многие сотрудники частных структур ранее работали в правоохранительных органах и спецслубах.

«Они прекрасно понимают, как вести наружное наблюдение, как снимать информацию. Такие навыки они используют в частном секторе и далеко не всегда это на пользу и в рамках закона», — сказал он.

Генпрокурор сообщил, что пока результатов расследования прослушки кабинета Гончарука нет.

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки.

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука». Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства». Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя спикера Верховной Рады и президент может передать документ в Раду в любой момент.

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще, и попросил Гончарука до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о работе Кабмина.

17 января канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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