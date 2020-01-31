«Вильярреал» объявил о переходе Алькасера из дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер продолжит карьеру в чемпионате Испании. 26-летний форвард подписал контракт с "Вильярреалом", рассчитанный до июня 2025 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста не менее 23 миллионов евро, при этом стоимость футболиста оценивается в 42 миллиона евро.

¡¡¡Y ahora sí, sí, sí 💛!!! #AlcácerYaEsGroguet

El delantero valenciano firma con el #Villarreal hasta el 2025.

👉 https://t.co/79tw7BhS1H pic.twitter.com/DrjMdcIdhn

— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 30, 2020

Алькасер – воспитанник "Валенсии", также играл за "Барселону", откуда перешел в "Боруссию". В составе дортмундцев Пако в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативных передачи. Также на его счету 19 игр и 12 голов за сборную Испании.

Источник: Вести

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