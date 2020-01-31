«Вильярреал» объявил о переходе Алькасера из дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер продолжит карьеру в чемпионате Испании. 26-летний форвард подписал контракт с "Вильярреалом", рассчитанный до июня 2025 года.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным transfermarkt.de, немецкий клуб выручил на продаже футболиста не менее 23 миллионов евро, при этом стоимость футболиста оценивается в 42 миллиона евро.
¡¡¡Y ahora sí, sí, sí 💛!!! #AlcácerYaEsGroguet
El delantero valenciano firma con el #Villarreal hasta el 2025.
👉 https://t.co/79tw7BhS1H pic.twitter.com/DrjMdcIdhn
— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 30, 2020
Алькасер – воспитанник "Валенсии", также играл за "Барселону", откуда перешел в "Боруссию". В составе дортмундцев Пако в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две результативных передачи. Также на его счету 19 игр и 12 голов за сборную Испании.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает роль израильского производителя шпионского программного обеспечения NSO Group Technologies в возможных хакерских атаках на граждан США и американские компании, а также вероятном сборе разведывательной информации о правительственных учреждениях. Об этом Reuters сообщили четыре источника, знакомые с ходом расследования. Расследование началось в 2017 году, когда ФБР попыталось выяснить, получали ли представители […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Китай сообщил еще о 17 инфицированных новым коронавирусом / 19 января
- В Виннице убили россиянина из «Азова» / 22 января
- Компания Volkswagen готовит к выходу новый внедорожник / 31 декабря
- «Теперь глашатай п…здеца кто, вместо Чаплина? Другой?». Шнуров написал стихотворение на смерть Чаплина / 27 января
- Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком / 8 января
- Суд взыскал с Соболь и Албурова 1,5 млн рублей в пользу Автодора за акцию 3 августа / 13 декабря
- Пенсионерка расцеловала приехавший в Крым из Петербурга поезд / 25 декабря
- Экс-депутата Рады осудили за нападение на российское посольство в Киеве / 9 декабря