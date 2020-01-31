Птица дивная: Марго Робби на премьере фильма о Харли Квинн в Лондоне

Птица дивная: Марго Робби на премьере фильма о Харли Квинн в Лондоне

31.01.2020, 2:18, Разное

Для выхода в свет Марго выбрала соответствующий названию фильма наряд с оперением от Dries Van Noten — черный асимметричный топ и длинную юбку, которые дополнила яркими кислотно-розовыми перчатками.

Марго РоббиАктриса с удовольствием общалась с британскими поклонниками: долго раздавала автографы, искренне смеялась над их шутками и делала селфи со всеми желающими — и все это в открытом наряде при семи градусах тепла.

Марго с фанатамиМарго с коллегами по фильмуНовый фильм рассказывает историю Харли Квинн после ее расставания с Джокером. Она собирает собственную команду опасных супергероинь: Бэтгёрл, Чёрная канарейка, Охотница и Рене Монтойя, чтобы вступить в схватку с Чёрной Маской — криминальным авторитетом Готэма. Последнего сыграл Юэн МакГрегор. Он не смог присутствовать на лондонской премьере, зато другие коллеги Марго — Джерни Смоллетт и Мэри Элизабет Уинстэд присоединились к ней на красной дорожке.

Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»Интересно, что в «Хищниых птицах» Марго выступает не только как актриса, но и как продюсер и соавтор сценария.

Идея пришла мне в голову еще на съемочной площадке «Отряда самоубийц». Я всегда любила тусоваться со своими подружками из Австралии, из Лондона. Мне нравится быть в компании девчонок. При этом на экране такую компанию редко можно увидеть. Это и было моей главной задачей: у Харли Квинн должна появиться банда девчонок! Я стала читать комиксы — не только «Отряд самоубийц», но и «Хищных птиц», и «Сирен Готэма». Мне очень нравилась Охотница как персонаж. С ее историей мести зрителю очень легко идентифицироваться, — призналась Робби.

Так появилась сначала задумка, а затем и ее воплощение. Российская премьера фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» пройдет 6 февраля.



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Последнее: Для выхода в свет Марго выбрала соответствующий названию фильма наряд с оперением от Dries Van Noten — черный асимметричный топ и длинную юбку, которые дополнила яркими кислотно-розовыми перчатками. Марго РоббиАктриса с удовольствием общалась с британскими поклонниками: долго раздавала автографы, искренне смеялась над их шутками и делала селфи со всеми желающими — и все это в […]

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