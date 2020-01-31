Сэм Тейлор-Джонсон: зачем режиссер, снявшая «50 оттенков серого», мучает своего молодого мужа

Все знают ее как создателя кинохита «Пятьдесят оттенков серого», но жизнь самой Сэм Тейлор-Джонсон куда интереснее голливудского сценария. Художник и фотограф, режиссер и мать четверых детей, она дважды победила рак, увидела весь мир и провела 11 лет в браке с галеристом Джеем Джоплингом, пока в 2009 году, после развода, не встретила его — актера Аарона Джонсона, пришедшего на пробы к ее полнометражному дебюту «Стать Джоном Ленноном». «На площадке многие сразу поняли, что между нами что-то происходит, но мы вели себя профессионально, — вспоминает то время Сэм. — А на последнем дубле он подошел ко мне и сказал, что мы обязательно поженимся».

В 2012 году они действительно сыграли свадьбу, и с тех пор Сэм и Аарон неразлучны — невзирая на сложные графики, постоянные съемки и разницу в возрасте (она на 23 года старше). Вместе они воспитывают двух общих дочерей и двух — от предыдущих отношений Сэм, обустраивают дом в Лос-Анджелесе и продолжают создавать кино. Например, новый фильм Сэм — «Миллион мелких осколков» (с 30 января в российском прокате), основанный на автобиографическом романе Джеймса Фрея. В центре сюжета — молодой человек, страдающий от наркотической и алкогольной зависимости. Играет его мучения на экране, конечно же, Аарон. Сэм и Аарон познакомились в 2009-м, когда ей было 42 года, а ему — всего 18. В начале их романа многие относились к этому союзу скептически, но и 10 лет спустя они не устают признаваться друг другу в любви. На фото — пара на оскаровской after-party Vanity Fair, февраль 2019 года

У вас были другие актеры на примете или вы с самого начала знали, что главную роль сыграет муж?

Я прочла роман Джеймса Фрея еще в 2005 году и все уши прожужжала Аарону о том, как мне нравится эта книга. Потом мы начали «болеть» этим проектом вместе: выкупали права на экранизацию, подбирали коман­ду будущего фильма… У меня просто не было рядом другого человека, который бы так хорошо знал, что мне нужно. К тому же у Аарона есть удивительное качество: он хорошо понимает физиологию персонажа и огромное количество эмоций способен передать при помощи тела. Далеко не у каждого актера есть этот дар. Помню, когда он играл насильника в фильме «Под покровом ночи», мне было просто страшно находиться с ним рядом — так сильно он погрузился в роль.

Кроме того, что Аарон в этом кино исполнил главную роль, он также выступил сценаристом — наравне с вами…

Это вышло случайно. Просто мы поняли, что лучше нас самих никто с этим не справится. (Смеется.) И в итоге потратили 18 месяцев, выпили сотни чашек кофе и исписали тысячу бумажек, чтобы получилось то, что вы видите на экране. А потом еще и спродюсировали кино и в прошлом году, спустя столько лет, наконец, представили его миру.

Говорите об этом проекте так, словно это ваш ребенок…

Так и есть. Разве что появления этого «младенца» на свет пришлось ждать не девять месяцев, а гораздо дольше! С формулы «она — режиссер, он — актер» и начались отношения Аарона и Сэм: он сыграл участника The Beatles в ее дебютном полном метре «Быть Джоном Ленноном». Десять лет спустя они вернулись к этой формуле в фильме «Миллион мелких осколков». На фото — Аарон вместе с Сэм Тейлор-Джонсон на съемках Аарон вместе с партнершей по фильму Одессой Янг. Картина выходит в прокат 30 января

Не было желания снять супруга в чем-то более романтичном и светлом?

Мне запал в душу именно этот сюжет, что поделаешь. Да и после «Пятидесяти оттенков серого» я хотела отвлечься от масштабных картин и снять что-то камерное. Так и получилось: у нас была сплоченная маленькая группа, многие, даже такая звезда, как Билли Боб Торнтон, делили трейлеры с коллегами. Что же касается тематики — я слишком хорошо знаю все эмоции, которые испытывает человек, страдающий алкоголизмом. Многие мои друзья из творческой среды сталкивались с разного рода зависимостями, да и я сама во время увлечения живописью проводила дни с бокалом в руке. К счастью, настоящим заболеванием для меня это не стало, но я потеряла ­немало людей, которые не смогли побороть свои пристрастия. Мое кино дань памяти тем, кто не справился, и луч надежды для тех, кто еще только встал на путь исправления. В конце концов, сам автор книги, Джеймс, сейчас жив и «в завязке» — чем не повод считать это кино светлым?

И все же путь исправления очень сложный: в кино доходит до того, что в рамках лечения герою вырывают зубы. Не самое приятное зрелище.

Мы с Аароном оба знали, на что шли, когда готовились к съемкам. Хотя, признаюсь, как раз экранный визит к стоматологу я выдержала с трудом: мы снимали эту сцену пять часов, и в какой-то момент мне захотелось отвернуться — настолько натура­листично Аарон изображал страдание. Приходилось держаться.

А как вы сдерживали себя во время другой сцены — любовной, в которой он целуется с другой женщиной?

Множество мыслей пронеслось в моей голове, когда я смотрела на то, как мой муж на экране обнимает другую. (Смеется.) И одна из них была: «Черт, а это довольно неприятно». А если без шуток, то это просто работа, да и сцена получилась очень красивой. Хотя один момент меня все же очень расстроил: моя помощница умудрилась поставить съемки именно этой сцены на 14 февраля, представляете? В итоге День святого Валентина мы отметили вот так неожиданно. Зато на следующий день та же помощница поставила съемку голого Аарона в душе, и я сменила гнев на милость.

У вас четверо детей, и если взрослые дочери довольно самостоятельные, то младшие еще нуждаются в присмотре. Как решается вопрос, кто посидит с детьми, когда оба родителя на съемках?

Мы снимали это кино всего 20 дней и благодаря щадящему расписанию и помощникам справились. Да и сейчас, когда Уайлда и Роми ходят в школу, занять их в течение дня куда легче. Еще несколько лет назад ни о каких совместных съемках не могло быть и речи — тут время сыграло нам на руку. У Сэм Тейлор-Джонсон четыре дочери: две (22-летняя Анжелика и 14-летняя Джесси) от брака с галеристом Джеем Джоплингом и две (9-летняя Уайлда и 8-летняя Роми) от брака с Аароном Джонсоном. Все вместе они редко выходят в свет, но Аарон принимает активное участие в воспитании всех девочек. На фото слева — Сэм и Аарон вместе с Анжеликой и Джесси, Лондон, 2011 год

Есть информация, что за все время ваших отношений вы с Аароном не разлучались больше чем на три дня. Как вам это удалось?

В самом начале романа мы дали самим себе обещание, что всеми силами постараемся взять над этой сумасшедшей индустрией верх. И, как оказалось, если ты сильно чего-то хочешь, у тебя это получается. Аарон снимается где-то далеко от дома? Не вопрос, я поеду к нему и постараюсь взять с собой дочек. Или же он просто откажется от проекта, съемки которого проходят ­далеко от нашего особняка в Лос-Анджелесе. То же самое в схожей ситуации сделаю я. Все достижимо, если ты готов идти на компромиссы.

Вы оба родились в Великобритании, а живете в США. Не скучаете по дому?

Мы периодически возвращаемся туда — навестить родных, посетить выставки, посмотреть мюзиклы и почувствовать холод, по которому в жаркой Калифорнии я иногда даже скучаю. Но о принятом семь лет назад решении пере­ехать не жалеем: именно в Лос-Анджелесе я могу встретиться со всеми важными людьми в индустрии. Здесь почти не бывает дождей. А еще я могу встать в 6 утра, пойти выгуливать трех наших собак и не встретить ни души.

У вас же не только собаки?

Да, у меня шесть куриц. А еще четыре дочки и один прекрасный муж. Большая дружная семья! «У Аарона есть ценное актерское качество: он способен погружаться в нового персонажа без остатка. Порой мне страшно находиться с ним рядом во время съемок»

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