Баскетбол. «Зенит» на выезде проиграл «Барселоне» в Евролиге

В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" на выезде проиграл испанской "Барселоне" со счетом 72:90 (21:21, 14:32, 19:21, 18:16).
У победителей встречи самыми результативными стали Малком Делейни и Кайл Курич, записавшие на свой счет по 21 очку, а у гостей больше всех набрали Эндрю Альбиси и Густаво Айон – по 16 очков.
"Барселона" одержала третью победу кряду, 16-ю в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а "Зенит", потерпевший 15-е поражение в турнире, расположился на 17-й строчке.
В следующем матче Евролиги каталонцы в среду, 5 февраля, на выезде сыграют с "Валенсией", а петербуржцы в тот же день примут турецкий "Фенербахче".
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Последнее: В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" на выезде проиграл испанской "Барселоне" со счетом 72:90 (21:21, 14:32, 19:21, 18:16). У победителей встречи самыми результативными стали Малком Делейни и Кайл Курич, записавшие на свой счет по 21 очку, а у гостей больше всех набрали Эндрю Альбиси и Густаво Айон – по 16 очков. […]
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