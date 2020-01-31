Баскетбол. «Зенит» на выезде проиграл «Барселоне» в Евролиге

Баскетбол. «Зенит» на выезде проиграл «Барселоне» в Евролиге

31.01.2020, 2:06, Новости дня

В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" на выезде проиграл испанской "Барселоне" со счетом 72:90 (21:21, 14:32, 19:21, 18:16).

У победителей встречи самыми результативными стали Малком Делейни и Кайл Курич, записавшие на свой счет по 21 очку, а у гостей больше всех набрали Эндрю Альбиси и Густаво Айон – по 16 очков.

"Барселона" одержала третью победу кряду, 16-ю в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а "Зенит", потерпевший 15-е поражение в турнире, расположился на 17-й строчке.

В следующем матче Евролиги каталонцы в среду, 5 февраля, на выезде сыграют с "Валенсией", а петербуржцы в тот же день примут турецкий "Фенербахче".

Источник: Вести



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Последнее: В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" на выезде проиграл испанской "Барселоне" со счетом 72:90 (21:21, 14:32, 19:21, 18:16). У победителей встречи самыми результативными стали Малком Делейни и Кайл Курич, записавшие на свой счет по 21 очку, а у гостей больше всех набрали Эндрю Альбиси и Густаво Айон – по 16 очков. […]

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