На Урале ввели в эксплуатацию комплекс термической обработки труб

На Урале ввели в эксплуатацию инновационный комплекс термической обработки труб. Он построен с применением зеленых технологий и включает очистные сооружения с оборотным циклом водоснабжения.
С запуском нового производства на Северском трубном заводе создано еще 110 рабочих мест. Общие инвестиции в проект составили около 5,5 млрд рублей.
"Улучшается качество и открываются широкие перспективы. Продукция завода отвечает на запросы самых требовательных заказчиков. Закончен процесс модернизации всего зала. Будут и дальнейшие инвестиции", — говорит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Мы на сегодняшний день занимаемся не только переквалификацией людей, но и создаем условия для нормальной работы за пределами завода, — говорит председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. – Это прекрасный пример моногорода. За последние 10 лет мы построили порядка 100 тысяч квадратных метров жилья".
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