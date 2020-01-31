Windows 10X может получить динамические обои

Windows 10X может получить динамические обои

31.01.2020, 2:04, Разное

ОС Windows 10X может получить динамические обои. Релиз программной среды для работы ПК, а также планшетов с двумя дисплеями назначен на текущий год.
Среди устройств подобного типа в первую очередь операционная система ориентирована на Microsoft Surface Neo. Разработчики обещают потребителям привлекательный интерфейс, а также упрощение эксплуатации и высокую универсальность использования, включая продукты категории Win32. Среди ключевых особенностей новой системы особенно выделяют использование динамических обоев. Речь касается копирования идеи, реализованной в macOS. Операционная система изменяет обои рабочего стола в зависимости от времени суток.

Минимальный вариант предоставляет версии для дня и ночи, тогда как продвинутые опции — для вечернего и утреннего времени. Сегодня наиболее продвинутые версии функционала позволяют менять картинки автоматически каждый час по заранее заданным параметрам.

Актуальная сборка Windows 10 включает в себя приложение под названием WinDynamicDesktop. Вероятно, новый функционал воплотят благодаря внутренними процессам ОС и сделают опцией по умолчанию. Указывалось, что появится версия использования подвижных облаков. На сегодня остаётся неясным, насколько подобный функционал будет востребован.

Многие специалисты отмечают, что новшество достаточно сомнительное из-за ускорения потери заряда аккумулятором. Это особенно сильно будет заметно на процессорах типа x86. В любом случае остаётся ожидать выпуска новой опции и детального анализа от экспертов.



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Последнее: ОС Windows 10X может получить динамические обои. Релиз программной среды для работы ПК, а также планшетов с двумя дисплеями назначен на текущий год. Среди устройств подобного типа в первую очередь операционная система ориентирована на Microsoft Surface Neo. Разработчики обещают потребителям привлекательный интерфейс, а также упрощение эксплуатации и высокую универсальность использования, включая продукты категории Win32. Среди […]

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