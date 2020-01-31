Мнение: Начальство опять вне подозрений

Не прошло и восьми месяцев, как со скрипом, полицейским, задержавшим журналиста Ивана Голунова предъявили обвинение.

По делу проходят бывшие оперативники МВД Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец. Следствие считает, что они подбросили наркотики Ивану Голунову.

То есть, предполагаемые исполнители есть. А что же с заказчиками?

Здесь, как всегда. «Следствие не рассматривает версию о том, что дело против Ивана Голунова, а также подбрасывания ему наркотиков, связано с его публикациями». Шикарно!

Ну, конечно! Как же может быть иначе! Оперативники сами все придумали и устроили!

И ни при чем здесь работа журналиста Голунова, занимавшегося, например, расследованием организации похоронного бизнеса в Москве, в котором упоминались начальник управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев.

Все, наверное, произошло случайно. Оперативники просто выхватили первого попавшегося в толпе человека и склепали против нег дело, а это оказался Голунов. Кто поверит в эту сказку?

И такое не первый раз.

В деле об убийстве Бориса Немцова заказчики не найдены. Хотя Немцов был политическим противником Путина и Кадырова. С убийством Анны Политковской та же история.

В деле об убийстве в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко нынешний генеральный прокурор Краснов обнаружил только мотив ограбления. Версия о причастности Пригожина, наемников из «Вагнера» и российских властей – не рассматривается. Неудобные факты следствием ишнорируются.

И неужели можно поверить, что миллиарды полковника МВД Захарченко и миллиарды полковника ФСБ Черкалин это не общаки высшего начальства, а они сами самосвалы денег набрали?

История всегда одна. Как только что-то вопиющее – то, что не удается замять, выплывает наверх, сдается нижнее звено – исполнители. Главные остаются в тени. Не говоря уже о том, чтобы сделать выводы и поменять систему. «Нет сынок, это — фантастика»!», — как говорилось в одной рекламе.

Нет русских комиссаров Катани, готовых бесстрашно воевать с мафиозной властью. Спрут торжествует

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Не прошло и восьми месяцев, как со скрипом, полицейским, задержавшим журналиста Ивана Голунова предъявили обвинение. По делу проходят бывшие оперативники МВД Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец. Следствие считает, что они подбросили наркотики Ивану Голунову. То есть, предполагаемые исполнители есть. А что же с заказчиками? Здесь, как всегда. «Следствие не […]