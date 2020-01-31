В проекте нового КоАП предусмотрели наказание за пропаганду наркотиков в Сети

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрено наказание за пропаганду наркотических средств или их рекламу, в том числе в Интернете, следует из проекта КоАП, размещенного на интернет-портале нормативных правовых актов.

За пропаганду наркотических средств или их рекламу добавлено наказание в виде обязательных работы на срок до 30 часов, суммы штрафов фактически не меняются. Кроме того, эта статья дополнена пунктом, предусматривающим административное наказание за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ онлайн, «если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния», передает ТАСС.

В проекте КоАП предлагается штрафовать граждан на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, иностранных граждан – от 4 тыс. до 30 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Кроме того, для иностранцев будет предусмотрен административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Для должностных лиц будут предусмотрены штрафы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

На юридических лиц может быть наложен штраф от 1 млн до 1,5 млн рублей. Им также будет грозить административный запрет деятельности на срок до 30 суток.

Напомним, в начале января в Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети. Кроме того, в январе Верховный суд РФ запретил создавать позитивный образ наркоманов в СМИ.





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Последнее: В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрено наказание за пропаганду наркотических средств или их рекламу, в том числе в Интернете, следует из проекта КоАП, размещенного на интернет-портале нормативных правовых актов. За пропаганду наркотических средств или их рекламу добавлено наказание в виде обязательных работы на срок до 30 часов, суммы штрафов фактически не меняются. […]