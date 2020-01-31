Мнение: Глобальный колпак Starlink

Глобальный колпак Starlink

29 января 2020 года, ракета-носитель Falcon 9 принадлежащая компании Илона Маска SpaceX вывела в космическое околоземное пространство третью партию из 60 интернет-спутников Starlink. Запуск ракеты состоялся в 09.06 по местному времени (17.06 мск) с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Как утверждает Илон Маск, Starlink, это проект системы околоземных спутников, разработанный и осуществляемый компанией SpaceX, с целью создания дешёвого и высокопроизводительного спутникового интернет-канала связи и технических передатчиков для приёма и передачи сигнала с земли и орбиты нашей планеты.

Компания SpaceX не раз заявляла, что стремятся сделать свою широкополосную связь как можно более доступной, утверждая, что любой сможет подключиться к их сети, если купит за 200 долларов США антенну размером с коробку для пиццы, которую SpaceX также разрабатывает самостоятельно.

Для обеспечения функционирования глобальной сети Starlink, компания SpaceX планирует запустить 12 000 спутников в течение следующего десятилетия, что резко увеличит общее количество искусственных спутников вокруг Земли.

По оценкам специалистов, стоимость этого проекта Илона Маска существенным образом превышает 10 миллиардов долларов.

На первый взгляд все замечательно.

Быстрый и дешевый интернет, глобальное покрытие, высокая скорость передачи данных. Даже обещают, что в «танчики» можно будет играть с хорошим пингом.

Но гложет меня один вопрос – зачем?

Зачем создавать глобальную спутниковую сеть передачи данных стоимостью десятки миллиардов долларов США, если все основные человеческие агломерации и экономические центры на нашей планете обеспечены дешевым скоростным интернетом.

В чем смысл, допустим мне, менять свой оптический кабель от МГТС, на роутер и здоровую антенну Маска?

Как говорят в SpaceX, это вам в Москве хорошо, а вот еще на нашей планете в сельве Амазонки, горах Тибета и Панджшера, пустыни Сахара и джунглях реки Конго живет 4 миллиарда человек, у которых нет оптического кабеля МГТС и мобильной вышки Билайна.

Получается, что все вот это ради тех людей, которые в Африке живут на 20 долларов США в месяц.

Уж простите меня, буду циничен.

Все ради этих людей, которые на обед себе ловят обезьянку?

Как-то слабо вериться мне в это. Ну не верю я в такие альтруистические порывы американского капитализма. Ну не могу…!

Может быть, эта сеть передачи данных Starlink делается для каких-то специальных людей, военных, геологов, туристов или даже журналистов?

Да и тут, куда не кинь всюду клин. Что у военных, что у геологов, туристов и даже журналистов с интернетом все хорошо. Уже сейчас существует добрый десяток спутниковых телекоммуникационных сетей передачи данных, которые обеспечивают интернетом всех тех, кому он необходим.

И вот тут я решил более внимательно посмотреть, а что же из себя представляет этот телекоммуникационный спутник Starlink.

60 спутников Starlink v0.9, запущенных в мае 2019 года, имеют следующие характеристики:

— Плоский дизайн с несколькими высокопроизводительными антеннами и одной солнечной батареей;

— Масса: 227 кг;

— Подруливающие устройства с эффектом Холла, использующие газ криптон в качестве топлива, для регулировки положения на орбите, поддержания высоты и отклонения;

— Навигационная система Star Tracker для точного наведения;

Кроме того, каждый спутник Starlink имеет четыре антенные фазированные решетки, которые работают в Ku и Ka диапазонах.

Что такое антенная фазированная решетка и зачем она нужна.

Фазированная антенная решётка (ФАР), это группа антенн с заданным относительным возбуждением, где направление излучения и (или) форма соответствующей диаграммы направленности регулируются изменением амплитудно-фазового распределения токов или полей возбуждения на излучающих элементах.

Фазированные антенные решетки нашли широкое применения в различных аспектах жизни человека. Они применяются операторами сотовой связи, их используют в системах безопасности и передачи данных. А еще, подобные устройства используется в восходящих линиях спутниковой связи, радарах военных самолетов, систем обнаружения ПВО и воздушно-космической обороны.

Важно понимать, современные радары с активной фазированной решеткой, которые стоят на таких самолетах, как Су-57, Су-35, Ф-22 и Ф-35 позволяют создавать трехмерное изображение той местности и территории, сканирование которой они осуществляют.

При этом, за счет математической обработки, строится не только подстилающая поверхность во время полета самолета, но и обнаруживаются, классифицируются и идентифицируются все необходимые цели и объекты. Современные АФАР имеют очень хорошее разрешение.

Например, АФАР Су-57 может одновременно осуществлять передачу данных и вести сканирование окружающего пространства.

Таким образом, если опираться на заявления Илона Маска и компании SpaceX, то на высоте 400 километров от поверхности нашей планеты будет вращаться 12 тыс. спутников Starlink, каждый из которых имеет четыре антенные фазированные решетки.

Другими словами, в нашу с вами сторону круглосуточно из космоса будет смотреть 48 тысяч радаров.

Представьте себе сервис «Google Maps», где мы все можем наблюдать трехмерную модель нашей любимой планеты, которая собрана из сотен тысяч космических снимков Земли.

А вот теперь представьте, что вы можете видеть не только плоские снимки Земли, которые собраны в текстуры, а трехмерную поверхность, по которой в режиме реального времени перемещаются машины, ходят люди, а в небе летают самолеты. Мало того, все эти люди и машины пользуются источниками электромагнитного излучения, и вы может их систематизировать, классифицировать и в случае необходимости отслеживать, а если потребуется, делать с этими данными что-то еще.

Так скажите мне, вы верите в альтруизм американского капитализма, что Илон Маск сошел с ума и решил за десятки миллиардов долларов обеспечить скоростным интернетом каннибалов юго-восточной Полинезии, или все же у проекта Starlink есть какое-то другое назначение?

МОО Вече, CIGR

Владимир Орлов

https://soldier-moskva.livejournal.com/441504.html — цинк

Источник: Colonel Cassad

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