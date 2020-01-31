Группе китайских туристов в центре Москвы вызвали скорую из-за недомогания

Бригады cкорой медицинской помощи выезжали в отель Four Seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее источник в медицинских кругах сообщил, что «сразу 14 граждан Китая вызвали скорую помощь в гостиницу [Four Seasons в центре Москвы]», пожаловавшись медикам на недомогание. По словам источника, «у части из них диагностирована высокая температура».
При этом источник уточнил, что, по предварительным данным, у гостей столицы ОРВИ.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы объяснили случившееся «повышенным вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики».
Напомним, в прошлую субботу из отеля на севере Москвы госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой. Позднее в Минздраве оценили состояние граждан Китая после госпитализации.
Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.
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