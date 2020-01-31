Италия и Израиль приостановили воздушное сообщение с Китаем

Итальянские власти приостановили воздушное сообщение с Китаем после того, как в стране подтвердились два случая заражения человека короновирусом. Об этом в четверг заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«У нас есть два подтвержденных случая зарожения коронавирусом в Италии», — заявил премьер-министр на пресс-конференции, добавив, что пациенты, о которых идет речь – два китайских туриста, прибывших на Апеннины из Поднебесной.
Воздушное сообщение с Китаем в четверг перекрыл и Израиль, заявив, что не позволит рейсам из Китая приземляться в своих аэропортах, а главная авиакомпания страны El Al Israel Airlines приостановила полеты в Пекин до 25 марта из-за вспышки коронавируса.
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты «очень тесно» работают вместе с Китаем над урегулированием ситуации со вспышкой коронавируса. Трамп заявил, что ситуация, по его мнению, находится под контролем.
«Мы очень тесно работаем с [Китаем] и со множеством других людей… и стран» в борьбе со вспышкой, заявил Трамп, выступая с речью на автомобильном заводе в Уоррене, штат Мичиган.
«Мы думаем, что все находится под контролем. В данный момент, в этой стране у нас существуют очень небольшие проблемы», — добавил президент.
Между тем в четверг стало известно о том, что Россия присоединилась к списку стран, принимающих жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса из Китая. Это стало одним из первых серьезных испытаний для нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, в отдельных приграничных районах вскоре будет полностью приостановлено пешеходное и автомобильное сообщение с Китаем. На данный момент Россия планирует закрыть 16 из 25 пунктов пропуска через границу с полуночи четверга.
В четверг Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус объявил о принятом решении после встречи Чрезвычайного комитета – независимой группы экспертов и на фоне растущего количества свидетельств того, что вирус распространился на 18 стран.
Выступая на пресс-конференции в Женеве, глава ВОЗ сказал, что в последние недели имело место беспрецедентное распространение инфекции, на которое дается беспрецедентный ответ.
«Позвольте мне прямо заявить, что это заявление не является вотумом недоверия Китаю», – подчеркнул Гебреисус.
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Русская служба «Голоса Америки»
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