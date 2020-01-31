Мнение: Путин: Иссахар не пересекала границу РФ

И еще один смачный плевок в рожу многочисленным самодеятельным «жлобам-экспертам» — от их обожаемого Главковерха. Им, впрочем, не привыкать — воистину «плюй в глаза — божья роса».

«Президент России Владимир Путин заявил, что израильтянка Наама Иссахар, осужденная по обвинению в контрабанде наркотиков, не пересекала российскую границу. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. В суде по делу Иссахар прокурор говорил, что Иссахар пересекла границу России. На это обратила внимание «Медиазона».

«Она, слава богу, для нее это очень хорошо, не пересекала даже границу Российской Федерации. Оно [гашиш] было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой», — сказал Путин».

https://tvrain.ru/news/putin_zajavil_chto_issahar_ne_peresekala_granitsu_rossii_s_narkotikami_prokuror_govoril_ob_obratnom-502000/

Источник: Размышления вольного социолога

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