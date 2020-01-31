Мнение: О свежем надувательстве Илона Маска

Все уже, наверное привыкли к тому, что главу Tesla Inc. и SpaceX Илона Маска за глаза обзывают прохиндеем, ловчилой и мюнхгаузеном. Что репутация в иных кругах у него соответствующая – трюкач, надувший миллионы доверчивых собратьев по планете.

Это давно уже не новость, и сам Илон Рив #Маск, возможно, привык к такому отношению, периодически тролля неравнодушную к нему общественность. Тем не менее, караван шагает ©, и в итоге произошло вот что – форменное надувательство.

Рыночная капитализация Tesla Inc. превысила 100 миллиардов долларов! Это больше чем у GM и Ford вместе взятых. Только вот Tesla продайт в США меньше 200 тыс. машин в год, а традиционные производители более пяти миллионов на двоих. Если же говорить о цифрах производства, то тут порядка 350 тыс. у Tesla и около 9 млн у GM и Ford в совокупности.

При таких раскладах сложно отделаться от мысли, что капитализацию Теслы прямо на наших глазах надувают, как мыльный пузырь. А вместе с этим в новостную ленту чуть ли не каждый день сыплются сообщения о том, сколько новых миллиардов это надувательство принесло лично Илону Маску.

Впрочем, мыльные пузыри имеют свойство лопаться. Минует ли это свойство Tesla Inc., или процесс станет вечным, покуда есть на свете дураки ©?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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