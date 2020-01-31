Мнение: Выдавливание прыщей

Суд отправил в СИЗО нескольких подозреваемых в фабрикации уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. В том числе и бывшего замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца.

Экс-полицейские обвиняются в превышении полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств совершения преступлений (ст. 286, 228 и 303 УК).

Признаюсь, у меня нет желания ликовать и радоваться торжеству справедливости. Для меня очевидно, что конкретные полицейские, фабриковавшие уголовное дело в отношении Голунова, должны пожить на тюремных нарах и похлебать баланды. Но мне очевидно и то, что арест этих негодяев – это выдавливание прыщей, когда лечить надо весь организм….

Увы, надежды на выздоровление всего организма пока мало. Хотя бы даже потому, что еще в июне прошлого года на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Путин сказал, что провокация в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого незаконно обвинили в сбыте наркотиков, это произвол. Но еще целых полгода полицейская система пыталась спасти непосредственных исполнителей этого призвола. Которых, хоть и уволили, но явно, хотели оградить от тюремных камер….

На снимках: бывшие полицейские Игорь Ляховец (на верхнем снимке), Денис Коновалов, Роман Феофанов (на нижнем снимке). Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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