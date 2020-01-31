Утвержден состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Исполком Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) утвердил состав сборной РФ на чемпионат мира, который пройдет в канадском городе Монреаль с 18 по 22 марта.

В женском одиночном катании Россию представят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными – Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Как сообщает ТАСС, в мужском одиночном катании от РФ выступят Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, запасные – Александр Самарин и Макар Игнатов.

В соревнованиях спортивных пар на лед выйдут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Запасными выбраны Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, запасные – Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии наши спортсмены завоевали взяли 10 медалей из 12 возможных. Такого на континентальном первенстве не было 14 лет.

Источник: Вести

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