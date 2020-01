«Просим об уважении и конфиденциальности». Вдова Брайанта сделала первое заявление после его гибели

Вдова погибшего в авиакатастрофе американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса 30 января в Instagram выразила благодарность всем, кто поддерживал ее семью после трагедии.

«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Мы определенно нуждаемся в них. Мы полностью опустошены внезапной потерей моего обожаемого мужа, Кобе – удивительного отца наших детей; и моей прекрасной, милой Джанны – любящей, вдумчивой и замечательной дочери и замечательной сестры для Наталии, Бьянки и Капри», – написала Брайант.

Вдова также высказала соболезнование семьям, чьи родные тоже погибли на борту вертолета.

«Спасибо, что поделились с нами своими сожалениями и поддержкой. Мы просим вас об уважении и конфиденциальности, которые нам понадобятся для следования по этой новой реальности», – добавила Брайант.

Она сообщила об учреждении специального фонда для семей жертв катастрофы.

My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family

Вертолет, в котором летел Брайант а его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас, пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за Los Angeles Lakers с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

На танцовщице Ванессе Лейн (Ванесса Корнехо Убрита) Брайант женился в 2001 году.

